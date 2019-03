Otac ih bacio s balkona: Djeca s Paga danas izlaze iz bolnice

Troje djece, koje je otac u Pagu bacio s balkona, uspješno su se oporavila u zadarskoj Općoj bolnici i danas će biti otpuštena na kućnu njegu. Bit će smješteni s majkom uz skrb stručne osobe, javlja Radio Zadar.

Pridružit će im se i njihova sedmogodišnja sestra, koja je još na liječenju u KBC - Rebro. Živjet će sa svojom majkom, ali će im biti osigurana i skrb jedne stručne osobe.

Pomahnitali Josip Rođak u četvrtak 28. veljače oko 6.45 sati bacao je svoju maloljetnu djecu, jedno po jedno, preko balkona. Niti Hitnu nije pozvao, pričaju očevici, sjeo je u auto i odvezao se na policiju, čija je postaja udaljena samo 50-ak metara od te kuće u Ulici Josipa bana Jelačića na Pagu.

Djevojčice imaju pet, sedam i osam godina, a najmlađi sin samo tri godine. Nakon odlaska Hitne pomoći i policije, ispod balkona ostale su pločice natopljene njihovom krvlju. Znajući što se ondje dogodilo, prizor ledi krv u žilama.

Obitelj Rođak se prije deset godina doselila na otok Pag. Otac je zaposlen u kampu Šimuni kao noćni čuvar. Iz kampa kažu kako je kod njih radio od 1999. s kratkim prekidom te se vratio u kamp 2002. godine.

- Nečovječni čin sledio nam je krv u žilama te teško komentiramo cijeli slučaj. Inače, posao je obavljao korektno - kažu u kampu.

Jedan detalj ipak je u suprotnosti s onim što nam je rekao gazda koji im je iznajmio stan.

S Josipom Rođakom nitko od rodbine, doznajemo, ne želi imati posla. Jednog od njih smo dobili na telefon. Na pitanje ima li veze s Josipom Rođakom uzvratio nam je: “Što je sad napravio?”. Pojasnili smo o čemu se radi pa je nastavio:

- Strašno, ali ne čudim se. On je problematičan od rođenja. S njim nitko od obitelji ne želi imati posla. Odrastao je u Virovitici, no oduvijek krade, laže, kocka... Bio je grdno dužan još kao maloljetnik, pa je negdje s 14 godina morao otići iz Virovitice jer su ga svi proganjali. Ne znam više gdje je završio, čini mi se u Pakracu. No ovo je vrhunac. Strašno! - zaključio je.

U Josipovu rodnom kraju nitko nema baš lijepe riječi za njega. Bili smo u Milanovcu, naselju pokraj Virovitice iz kojeg mu je otac. Mještani s kojima smo razgovarali kažu da je Josip neradnik sklon alkoholu i da su izbjegavali družiti se s njim.

- Živio je u obiteljskoj kući koju je sagradio njegov otac, koji je preminuo prije nekoliko godina. Njegova se majka rastala od njega tijekom Domovinskog rata, a preminula je u domu - otkrivaju nam mještani, koji bi da Josipa odmah stave iza rešetaka.

- Sud će se izvlačiti na psihičke traume i probleme, a jednostavno to ne može napraviti normalan čovjek i ne treba za to suda nego odmah staviti u zatvor. Ako je u stanju baciti s balkona četvero djece, ne može se pretpostaviti što bi takav um mogao napraviti - rekao nam je jedan od njih.

