Djeca s poteškoćama još čekaju razred: 'Do kraja rujna će biti'

Mnogi učenici s teškoćama u razvoju diljem Hrvatske ove školske godine još nisu dobili svog asistenta, a u Centru za odgoj i obrazovanje 'Slava Raškaj' u Splitu još čekaju na formiranje jednog razrednog odjela i to zato jer još nisu dobili - učitelja.

U toj grupi je petero djece s teškoćama u razvoju, a svoj razred trebali bi dobiti tek krajem rujna.

Sve je zapelo u proceduri na relaciji Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstva obrazovanja, počevši od izdavanja potvrda od strane povjerenstva o polaznicima do formiranja grupe odnosno razreda i objave natječaja za učitelja defektologa.

- Protiv procedure koja je takva kakva je, ja ne mogu ništa. Znala sam i ranije neslužbeno reći koliko će naših polaznika sigurno krenuti u prvi razred, ali ne mogu otvoriti grupu bez službenih potvrda o nastavku školovanja te djece i suglasnosti nadležnih. Rješenja su se izdavala tek u lipnju i srpnju, a natječaj koji kasni će uskoro biti realiziran. Očekujem da ćemo razred imati do kraja rujna. Sve sam to pošteno iznijela roditeljima. Da sam mogla napraviti preraspodjelu trenutačnih zaposlenika, popuniti nekome satnicu, ja bih to napravila. Ali kako nisam imala taj izbor, moram čekati da nadležno ministarstvo odradi svoj dio i dodjeli nam defektologa. Žao mi je, negdje je nešto zapelo - kaže nam Željka Paleka, ravnateljica 'Slave Raškaj'.

Osim učitelja defektologa, ravnateljica još čeka i na asistente u nastavi za desetero djece s teškoćama u razvoju. Kaže kako su se javili na natječaje preko udruga, no još uvijek čekaju rezultate.

Kakva je zapravo situacija s asistentima u nastavi ove školske godine govori podatak da je odobren samo jedan asistent na troje učenika, a rezultati mnogih natječaja se još čekaju iako je škola počela.

