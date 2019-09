Prvašići s teškoćama u razvoju doznali da im razred ne postoji

Više od 180 djece koja su dosad imala pomoćnike u nastavi i kojima su povjerenstva u uredima državne uprave po županijama utvrdila da trebaju takav oblik potpore, krenulo je u školu bez pomoćnika, piše Jutarnji list.

U praksi se pojavila situacija da je odobren samo jedan asistent na troje učenika, a negdje ni to. Najtužnija situacija bila je za više od 600 djece i mladih s teškoćama koji pohađaju centre za odgoj i obrazovanje jer resorno Ministarstvo nije na vrijeme provelo natječaj za udruge preko kojih se takve specijalizirane institucije prijavljuju za angažman pomagača u nastavi.

- Moj sin, dijete s višestrukim teškoćama u razvoju, dijete u invalidskim kolicima, krenuo je u prvi razred Centra za odgoj i obrazovanje 'Slava Raškaj' u Splitu. No, njegov razred nije formiran, a Ministarstvo još nije odobrilo mjesto za učitelja, odnosno defektologa. Dok to ne naprave, moj će dječak biti na nastavi s učenicima viših razreda. Što reći na to - pita roditelj iz Splita kojega je u ponedjeljak dočekao šok, a zatim višesatni razgovori s vodstvom ustanove koja je, doduše, na vrijeme poslala požurnice resornoj administraciji u Zagrebu.

- Svima nam je ovo neugodna situacija i žao nam je što se sve rješava ovako. Mi smo na tu djecu računali, poslali smo zahtjeve za pomoćnike u nastavi još u ožujku preko naših partnerskih udruga koje se izravno javljaju na natječaj Ministarstva i sad čekamo rezultate. Problem je to što je rok prijave za natječaje stavljen prekasno, tek 18. kolovoza, praktički uoči početka školske godine, a to je prekratko. Djeca su nam tako došla u školu u kojoj za njih nije formiran razred jer se čeka odgovor resornog Ministarstva. Napravili smo sve da oni ipak krenu na nastavu, smjestili smo ih u ostale razrede, s njima su stručne osobe i iskreno se nadamo da će stići pozitivan odgovor za posao defektologa koji će preuzeti novi razred - rekla je Željka Paleka, ravnateljica 'Slave Raškaj', koja tvrdi da je i sama razočarana što se ta pitanja nisu na vrijeme riješila.

U Ministarstvu demografije jučer su Jutarnjem odgovorili da 'kontinuirano brinu o potrebama korisnika' te da je u ovom slučaju 'suglasnost potpisana i poslana'.

Tema: Hrvatska