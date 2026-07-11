Bojim se da ćemo svi sutra završiti u stupnju radikalnosti koji nećemo moći podnijeti, rekao je Milorad Pupovac u velikom intervjuu za Express
INTERVJU: PUPOVAC PLUS+
Djeca se ne bi smjela igrati slanjem poruka o tome koga treba ubiti. To nisu dječje igre!
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Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac za Express govori o nagađanjima koja se odnose na povratak njegove stranke u vladajuću većinu, komentira porast radikalizma i pojavu grafita s pozivima na njegovo ubojstvo, ali i kaže kako se HDZ zbog novoga koalicijskog partnera retorički pomaknuo udesno.
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