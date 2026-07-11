DVD Brestovac objavio je fotografije stravične nesreće
UŽAS
Stravična nesreća na cesti Požega - Pakrac. Jedan mrtav
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U noći na subotu automobil je sletio s ceste u naselju Kujnik, objavila je policija. Jedan čovjek je poginuo.
DVD Brestovac objavio je fotografije stravične nesreće na cesti Požega - Pakrac. Automobil koji je sletio s ceste gotovo je cijelu uništen.
Više detalja nesreće znat će se nakon očevida.
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