Stravična nesreća na cesti Požega - Pakrac. Jedan mrtav

U noći na subotu automobil je sletio s ceste u naselju Kujnik, objavila je policija. Jedan čovjek je poginuo.

Foto: DVD Brestovac/Facebook

DVD Brestovac objavio je fotografije stravične nesreće na cesti Požega - Pakrac. Automobil koji je sletio s ceste gotovo je cijelu uništen.

Foto: DVD Brestovac/Facebook

Više detalja nesreće znat će se nakon očevida.

