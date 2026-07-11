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Stravična nesreća na cesti Požega - Pakrac. Jedan mrtav

Piše 24sata,
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Stravična nesreća na cesti Požega - Pakrac. Jedan mrtav
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Foto: DVD Brestovac/Facebook
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DVD Brestovac objavio je fotografije stravične nesreće

U noći na subotu automobil je sletio s ceste u naselju Kujnik, objavila je policija. Jedan čovjek je poginuo. 

Foto: DVD Brestovac/Facebook

DVD Brestovac objavio je fotografije stravične nesreće na cesti Požega - Pakrac. Automobil koji je sletio s ceste gotovo je cijelu uništen.

Foto: DVD Brestovac/Facebook

Više detalja nesreće znat će se nakon očevida.
 

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