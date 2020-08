'Djeca teško prenose virus dalje i dobro je da opet krenu u školu'

GIORGIO PALU Uglednog talijanskog virologa u Hrvatsku je dovela Nela Sršen. Oko 20 posto novih virusa dolazi od insekata, rekao je

<p>Dobro je da djeca krenu u školu, i sigurno je, rekao je na predavanju u Ministarstvu obrazovanja poznati svjetski virolog <strong>Giorgio Palú </strong>sa Sveučilišta u Padovi. U Hrvatsku ga je dovela naša poznata liječnica iz tamošnje bolnice, <strong>dr. Nela Sršen</strong>, a ugostio ministar <strong>Radovan Fuchs</strong>.</p><p>- Djeca ne samo da se jedva zaraze nego vrlo teško virus dalje prenose - kazao je virolog. Imaju mnogo jači imunološki sustav, pojasnio je te dodao kako različiti imunološki sustavi različito reagiraju na virus, na što, zanimljivo je, pozitivno mogu utjecati čak i neka druga cjepiva.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Upute za novu školsku godinu</strong></p><p>Vrlo je mnogo zaraženih koji, međutim, nisu i bolesni, odnosno nemaju simptome.</p><h2>Smrtnost 3,5 posto </h2><p>Smrtnost od korone je 3,5 posto, kaže, ali na potvrđenim slučajevima zaraze.</p><p>To jest veća smrtnost od gripe, no protiv nje već jako dugo imamo i cjepivo, što isto onda treba uzeti u obzir. U 90 posto slučajeva od korone umiru stariji od 90 godina.</p><p>Unatrag deset godina svijet je na epidemije i pandemije potrošio oko 220 milijardi dolara, kaže znanstvenik.</p><h2>Novi virusi od insekata </h2><p>- Uništili smo planet, a 20 posto novih virusa dolazi od insekata, među kojima se stvaraju i nove vrste, primjerice komaraca. Ovaj će virus ostati s nama, postati endemski - kaže virolog.</p><p>Tri su moguća scenarija za Covid-19.</p><p>- Prvi je da će nestati, drugi da će ostati, ali sporadično zaražavati, a treći je da će postati sezonski, no zbog širenja s vremenom će postati i mnogo manje opasan za ljudski rod. Smanjit će se njegova sposobnost širenja - rekao je jučer Palu.</p><p>Virolog tvrdi da je čak 95 posto ljudi s bolešću Covid-19 bez ikakvih simptoma i zato se ova bolest tako brzo širi.</p><p>Ovaj virus neće ubiti svijet, dodaje, kao što je to prije sto godina učinila, primjerice, španjolka, od koje je tad umrlo od 50 do 100 milijuna ljudi.</p><p>- Tad nije bilo antibiotika, nije bilo intenzivne skrbi, koječega što danas imamo - kaže virolog.</p><p>Veliku ulogu u zaštiti od Covid-19, dodaje, imaju naše T-krvne stanice, zadužene za borbu protiv virusa u tijelu. Već dugo znanstvenici širom svijeta govore da imunitet na koronu ne ovisi samo o antitijelima koja dobivamo nakon bolesti nego i o našem urođenom imunitetu.</p><p>Pretpostavlja se da T-stanice znatno dulje štite od antitijela.</p>