Nećete poslati djecu u školu? U Engleskoj roditelji plate kaznu, kod nas - neopravdani sati

<p>Ako osnivači mogu organizirati boravak tako da se grupe ne miješaju, produženog boravka će biti. Ako ne mogu, to je opet epidemiološka mjera, rekao je jučer ministar znanosti i obrazovanja.</p><p>Upravo produženi boravci jedno su od pitanja koje muči mnoge ravnatelje, s obzirom na to da se učenici iz različitih razreda neće miješati. Podsjetimo, <strong>Radovan Fuchs</strong> poručio je kako tamo gdje se ne može organizirati boravka neće biti.</p><p>U Gradu Zagrebu, saznajemo iz Gradskog ureda za obrazovanje, ove će godine biti 622 skupine produženog boravka, što je povećanje od 23 u odnosu na lanjsku godinu. Također, sve učenike osnovnih i srednjih škola na zagrebačkom području prvog dana školske godine na klupama će s udžbenicima dočekati i po dva komada zaštitnih maski.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Upute za početak nove školske godine </strong></p><p>Za škole je osigurano i dovoljno dezinfekcijskih sredstava te druge zaštitne opreme za djelatnike, no pročelnik Ivica Lovrić upozorava na nedostatak spremačica i kuharica.</p><p>- Ako imamo jednog domara koji danas ima izuzetno bitnu ulogu u školi i on se zarazi, ne znam tko će obavljati njegovu ulogu. Evo apel Ministarstvu obrazovanja da žurno dopusti zapošljavanje tehničkog osoblja u školama, to je negdje oko 260 ljudi - rekao je Lovrić, a to je problem i u drugim školama.</p><h2>Već zatvaraju škole </h2><p>I dok se u školama ubrzano razrađuju planovi za početak školske godine, u nekima od europskih zemalja nastava je već počela. Svi su suočeni s mogućnošću razbuktavanja zaraze u obrazovnim institucijama te se domišljaju različitim rješenjima za osiguravanje sigurnih uvjeta bez potrebe za raspuštanjem nastave. Nastava je tako već počela u pojedinim saveznim pokrajinama u Njemačkoj, ali do kraja prvog tjedna već su zatvorili dvije.</p><p>I Južna Koreja u utorak je naredila da se zatvori većina škola u Seulu i okolnim područjima te da se nastava ponovno održava preko interneta, a sve kako bi se spriječilo daljnje širenje korona virusa koji se tamo opet razbuktao. Neke druge države poput Francuske i Poljske inzistiraju da učenici obavezno dolaze u školu. Doduše, u Francuskoj je škola počela tek u ponedjeljak, a u Poljskoj će početi 1. rujna, tako da tek predstoji vidjeti kako će se situacija odvijati i hoće li tamošnje vlasti promijeniti ploču ako se i kod njih razbukta zaraza.</p><p>Među europskim zemljama koje su pokazale da imaju najdetaljnije isplanirano kako će škole na jesen funkcionirati našle su se, naravno, skandinavske zemlje. One imaju takozvane zelene, žute i crvene modele. Zeleni znači da se nastava u školama odvija kao da virusa uopće nema. Skandinavci trenutačno koriste većinom žuti model po kojemu su svi na maksimalnoj distanci jedni od drugih, odnosno fizički kontakt je minimalan, a iznimno se pazi i na higijenu.</p><p>Crveni model će uvesti ako dođe do krize s korona virusom. Tad će smanjiti broj učenika koji dolaze na minimum, a ostali će nastavu pratiti od kuće. Puno truda i novca u protokol o mjerama uložilo je i Ujedinjeno Kraljevstvo. Oni će, ako dođe do razbuktavanja zaraze, podijeliti računala lokalnoj zajednici, koja će ih proslijediti obiteljima slabijeg imovinskog statusa kako bi djeca nastavu mogla pratiti online.</p><h2>Izrađuju dva milijuna klupa </h2><p>Zanimljiva je i Italija koja je u provođenje epidemioloških mjera uložila milijardu eura, a trenutačno im se izrađuje i dva milijuna klupa koje će stići u škole kako bi učenici mogli sjediti zasebno i tako držati optimalnu distancu jedni od drugih tijekom nastave. Kina će mjeriti temperaturu svakom učeniku koji dođe pred školu, a skenirat će im i zdravstvenu iskaznicu. Svi moraju nositi kirurške maske, a roditeljima je zabranjen ulazak u školu.</p><p>A brojni roditelji otvoreno ističu kako neće slati djecu u školu. I dok su u Engleskoj još u lipnju najavili i novčane kazne za one koji neće poštovati zakonsku obavezu i slati djecu u školu, u našemu Ministarstvu znanosti i obrazovanja kratko su nam odgovorili: “Što se tiče izostanaka, vrijede ista pravila kao i prije pandemije”.</p><p>Odnosno, kako je pojasnio ministar Fuchs za Slobodnu Dalmaciju, učenici koji neće imati ispričnice, dobivat će neopravdane. Po svemu sudeći, opet će se sve svoditi na dovitljivost roditelja i snalaženje škola.</p>