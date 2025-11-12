Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja

Klinika za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj, kako ekskluzivno doznaju 24sata, potpisala je Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s privatnom Poliklinikom za dječje bolesti Helena. Zanimljivo je da je vlasnica Helene ujedno supruga bivšeg ravnatelja Klaićeve Gorana Roića. On je, podsjetimo, prije točno godinu dana smijenjen s te funkcije nakon što je uhićen u aferi Mikroskop, s bivšim ministrom Vilijem Berošem te tadašnjim predstojnikom Klinike za neurokirurgiju u KBC-u Sestre milosrdnice, dr. Krešimirom Rotimom.

O kakvom je točno ugovoru riječ te kakve to obveze ima javna bolnica prema privatnoj klinici, ne znamo jer nam iz ravnateljstva Klaićeve do danas nisu odgovorili. Upit smo im poslali 3. studenog te ponovno 5. studenog. Zvali smo i v.d. ravnateljicu Klaićeve. dr. Ivu Hojsak, koja je na toj dužnosti privremeno zamijenila dotadašnjeg ravnatelja Gorana Roića, no odgovor nismo dobili.

Tražili smo da nam odgovore jesu li 29. listopada 2025. potpisali ugovor o međusobnim pravima i obvezama s Poliklinikom Helena, na što se odnosi ugovor te kakva su prava i obveze Klinike za dječje bolesti, a kakve Poliklinike Helena.

Također smo zatražili odgovor na pitanje koliko liječnika iz Klaićeve ima dozvolu za dopunski rad te koliko ih radi u Poliklinici Helena. Odgovor ni nakon više upita nismo dobili.

Ministarstvo: Znamo da je sklopljen ugovor s Helenom

Zatražili smo i komentar Ministarstva zdravstva je li uobičajeno da javne zdravstvene ustanove potpisuju ugovore o međusobnim pravima i obvezama s privatnim klinikama.

- Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Pravilniku o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca, uvjet za izdavanje odobrenja za dopunski rad jest prethodno sklopljen ugovor o međusobnim pravima i obvezama između poslodavca i zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili privatnog zdravstvenog radnika kod kojeg će zdravstveni djelatnik obavljati poslove iz djelatnosti poslodavca. U skladu s navedenim, Klinika za dječje bolesti Zagreb (Klaićeva) izvijestila nas je kako sklapa ugovore o međusobnoj suradnji na razdoblje od jedne godine za poimenično djelatnike, kako s Poliklinikom Helena tako i s drugim pravnim subjektima koji iskažu interes za suradnju s njihovim djelatnicima, pod uvjetom da ispunjavaju sve zakonski propisane uvjete - odgovorili su nam iz ministarstva.

Istaknimo kako se u Klaićevoj inače dugo čeka za prve preglede, za koje se inače u Heleni u kratkom roku dobivaju termini. Tako smo doznali da se trenutno u Klaićevoj daju termini psihijatra u rujnu 2026., a prvi slobodni termini za neuropedijatra tek su u srpnju 2026.

Upit o listama čekanja u Klaićevoj također smo poslali upravi bolnice, kojoj je na čelu Iva Hojsak. Pitali smo kad se daju termini za prvi pregled kod neuropedijatra, neurokirurga, psihijatra, gastroenterologa, abdominalnoga kirurga, oftalmologa i alergologa i endokrinologa.

Dobro upućeni sugovornici iz Klaićeve govore nam kako je točno da su liste čekanja za preglede u njihovoj bolnici duge, a navode i kako je činjenica da velik broj liječnika iz Klaićeve privatno radi u Poliklinici Helena u vlasništvu Andree Cvitković Roić, supruge Gorana Roića, koji je smijenjen s ravnateljske funkcije 20. studenog 2024. Tad je Upravno vijeća Klinike za dječje bolesti Zagreb na izvanrednoj sjednici donijelo odluku kojom je pokrenulo postupak razrješenja ravnatelja Klinike Gorana Roića, koji je u istražnom zatvoru zbog slučaja nabave precijenjene medicinske opreme koji istražuju EPPO i Uskok.

Upravno vijeće Klinike za dječje bolesti tad je objavilo kako su se sastali radi razmatranja razrješenja ravnatelja Klinike Roića s obzirom na to da je lišen slobode, a na izvanrednoj sjednici jednoglasno su donijeli odluku kojom se postupak razrješenja pokrenuo te su tražili očitovanje Roića u roku od 24 sata putem punomoćnika, istaknuto je u Odluci Upravnog vijeća koju potpisuje predsjednik UV-a Renato Mittermayer.

Roić nakon uhićenja smijenjen

Obrazloženo je da je Vijeće donijelo takvu odluku jer je Roić lišen slobode, pa nije u mogućnosti izvršavati funkciju ravnatelja sukladno Statutu Klinike.

Odluku su Roiću dostavili putem punomoćnika na očitovanje s obzirom na to da je Upravno vijeće prije donošenja odluke o razrješenju dužno obavijestiti ravnatelja o razlozima za razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima pisano izjasni, navedeno je.

Županijski sud u Zagrebu 26. studenog 2024. donio je rješenje o ukidanju istražnog zatvora za Gorana Roića jer su u odnosu na njega ispitani su svi svjedoci, a kako je razriješen s dužnosti ravnatelja Klaićeve, više nije, kako je sud smatrao, postojala opasnost od ponavljanja kaznenog djela. Nakon što je Roić izašao iz istražnog zatvora u Remetincu, novinarima je poručio da je "ranjen do duše, javno ponižen, izigran, ali jači nego ikad".

- Uvjeren sam u krivnju, ne malu, nego nula. Međutim, nažalost, osvijestio sam da presumpcija nevinosti ne postoji, postoji presumpcija krivnje i jedan linč javnosti bez ikakve podloge. Jedva čekam da se sve to rasvijetli - poručio je Roić.

Uskok je prošlog ljeta podigao optužnicu kojom su, osim Roića, obuhvaćeni Hrvoje Petrač, Vili Beroš, poduzetnik Saša Pozder, Tomo Pavić, bivši šef krapinske ispostave HZZO-a, Novica i Nikola Petrač (sinovi Hrvoja Petrača) te Krešimir Rotim, bivši šef neurokirurgije KBC-a Sestre milosrdnice.

Uskok ih tereti za zločinačko udruženje, mito, nezakonito pogodovanje, zlouporabu položaja i pranje novca. Optužnica opisuje kako je Petrač okupio mrežu ljudi iz zdravstva i bolničkog sustava s ciljem pogodovanja tvrtki koja distribuira medicinsku opremu.

Prodavali su bolnicama opremu po višestruko višim cijenama od nabavnih. Roića terete za primanje mita od 25.000 eura.

Ne otkrivaju detalje