Djeca u Sloveniji sve su deblja: 'To se dosad još nije dogodilo'

Na velik pad motoričkih sposobnosti i znatno povećanje pretilosti kod djece u Sloveniji za vrijeme epidemije Covida-19 ukazalo je najnovije ispitivanje provedeno na više od 20 tisuća učenika u osnovnim školama

<p>Analiza laboratorija za dijagnostiku tjelesnog razvoja Fakulteta za sport u Ljubljani, u kojoj su rezultati njihove fizičke spreme iz lipnja ove godine uspoređeni sa zadnjima koji su provedeni u travnju 2019., pokazala je da je u tom razdoblju pad motoričke učinkovitosti zabilježen kod dvije trećine djece i da je ona u prosjeku pala za 13 posto.</p><h2>'Nepojmljivo je toliko povećanje u samo jednoj godini'</h2><p>Udio djece s prekomjernom težinom povećao se istodobno u tom razdoblju za čak 20 posto, što je najviše otkako se prate podaci o pretilosti među mladima i više nego u razdoblju od 2003. do 2007., kad je ta pojava bila najizraženija, a povećanje potkožnog masnog tkiva primjetno je kod više od polovice osnovaca, pokazala je analiza.</p><p>"Takvo povećanje broja djece s prevelikom težinom u jednoj godini je nešto nepojmljivo, to se do sada, otkako vodimo ispitivanja, još nije dogodilo", kazao je predstavljajući rezultate studije<strong> Gregor Starc,</strong> voditelj programa "SLOfit - karton sportskog odgoja", kojim se na Fakultetu za sport već niz godina ispituju fizička kondicija i motoričke sposobnosti mladeži.</p><h2>U učionicama organizirati vježbe</h2><p>To je, po riječima autora studije, izravna posljedica restriktivnih mjera u školama u prvom valu epidemije na proljeće, kad su škole bile zatvorene, nastava se odvijala na daljinu, a bilo je zabranjeno i vježbanje na igralištima, napuštanje mjesta stanovanja te druženje na javnim prostorima.</p><p>Ako nam se sada u drugom valu ponovi isti scenarij, onda ćemo na žalost moći govoriti o jednoj "koronageneraciji" mladih koji će imati velike zdravstvene teškoće, biti manje uspješni u učenju i cijeli će život nositi teret restriktivnih mjera koje su im nametnuli stariji, kazao je Starc.</p><p>Autori studije navode, među ostalim, da njeni alarmantni pokazatelji govore da vlasti odmah trebaju reagirati kako do toga ne bi došlo. Tvrde da za razrede koji zbog prodora virusa u učionice moraju ostati kod kuće treba osigurati fizičke vježbe, za vrijeme odmora u učionicama organizirati vježbe gibanja kako bi se smanjili negativni učinci dugog sjedenja, a učenike poticati da u školu dolaze pješice ili biciklom.</p><p> </p>