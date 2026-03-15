PREVEZLI GA U KLAIĆEVU

Dječak (16) iz Bjelovara bori se za život nakon teških opeklina

Piše Julia Očić,
Dječak (16) iz okolice Bjelovara nalazi se u kritičnom stanju te je priključen na respirator u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu, piše Bjelovar Live. Nakon što je u četvrtak s teškim opeklinama trećeg stupnja na otprilike 95 posto tijela zaprimljen u Opću bolnicu Bjelovar, dječak je zbog težine ozljeda prevezen na daljnje liječenje u zagrebačku bolnicu u Klaićevoj, gdje je trenutno na intenzivnoj.

Iz PU bjelovarsko-bilogorske potvrdili su kako su zaprimili dojavu o događaju te kako je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti.

Službene informacije o tome kako je došlo do ozljeđivanja za sada još nisu dostupne, a više informacija očekuje se nakon završetka službenog postupanja nadležnih institucija.

