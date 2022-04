Dječak teško ozlijeđen: 'Kamion mi je istrgnuo unuka (6) iz ruke'

Dijete su hitno prevezli u bolnicu u Novoj Gradiški gdje su su liječnici utvrdili da se radi o teškim ozljedama.

Vozač je nakon naleta na dijete nastavio vožnju, no policajci su ga ubrzo pronašli i doveli u policijsku postaju.

- Unuk i ja išli smo kući, trebalo nam je još pedesetak metara da dođemo do kuće. Veliki kamion, BIH registarskih pločica došao nam je s leđa i udario je moga unuka. Istrgnuo mi ga je iz ruke, dijete je nakon desetak metara palo na tlo, a kamion je samo nastavio dalje. Desni kotači mu nisu bili na kolovozu već su išli izvan asfalta po travnatoj površini. Moj je sin odmah sjeo u automobil i odjurio je za kamionom. Stigao ga je i zaustavio. Dok smo mi dijete vozili u bolnicu drugi članovi obitelji pozvali su policiju koja je uhitila i privela vozača kamiona. Maleni je teško ozlijeđen, prevezli su ga u Zagreb - ispričao je djed (52) dječaka.

Prema pričanju obitelji, koji se još nisu oporavili od šoka dječak ima povrede noge i glave. Svi se nadaju da ozljede neće ostaviti trajne posljedice.

- Vozač kamiona bio je ovdje na mjestu nesreće. Kada sam ga pitao zbog žega nas je pogazio, rekao je da nas nije vidio. Nemoguće, pa ako nije vidio dijete morao je vidjeti mene – kroz suze je rekao djed i dodao kako su roditelji, njegov sin i snaha, kod malenoga u Zagrebu i tamo će biti sve dok mu ne bude bolje.

Susjedi su rekli da se na tom dijelu ceste koja prolazi kroz gusto prigradsko naselje vozi kao na pisti.

- Stotinjak metara odavde je policijska kamera za nadzor brzine, ali to nitko ne poštuje. Uz to s ove strane ceste nema nogostupa pa su pješaci primorani ići uz sam rub ceste i tako se izlagati opasnosti – kažu mještani Kovačevca.

Policija: Vozač je napustio mjesto nesreće, no ubrzo je pronađen

Policija je izvijestila kako je 69-godišnjak vozio teretni automobil BiH registracija. Vozio je kroz naseljeno mjesto brzinom do 10 km/h više od ograničene brzine od 50 km/h.

- Počeo je obilaziti dječaka koji se kretao uz rub ceste s članom obitelji (po travnatoj bankini), no nije vodio računa o položaju djeteta koje je obilazio i položaju i brzini kretanja teretnog automobila kojim je upravljao, te je došlo do udara desnog bočnog dijela teretnog automobila u dječaka, koji je odbačen na kolni ulaz. Nakon prometne nesreće 69-godišnjak je napustio mjesto nesreće, ne pruživši pomoć ozlijeđenom, no ubrzo je pronađen i vraćen na mjesto događaja. Policijski službenici protiv 69-godišnjaka podnose kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog počinjenih kaznenih djela ne pružanja pomoći i izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu - izvijestila je PU brodsko-posavska.

Najčitaniji članci