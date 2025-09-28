Dječak teško ozlijeđen u naletu automobila u Sesvetama, vozač pobjegao. Policija ga traži!

Zagrebačka policija traga za vozačem koji je u subotu navečer izazvao nesreću u kojoj je teško ozlijeđen maloljetni pješak, a potom pobjegao. Kako su izvijestili, do nesreće je došlo oko 22.10 sati na raskrižju Varaždinske ceste, Trakošćanske ulice i Ulice Varaždinski odvojak u Sesvetama.

Vozač automobila nepoznate marke i registarske oznake, najvjerojatnije sive boje, naletio je na maloljetnog pješaka. Zasad nepoznati vozač nakon prometne nesreće, udaljio se s mjesta događaja, navodi policija.

U prometnoj nesreći maloljetnik je teško ozlijeđen.

Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće, policija poziva svjedoke da se jave na broj telefona 01/6333-470 ili 192.

