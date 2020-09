'Dječake već od malih nogu moramo učiti da se problemi ne rješavaju šakama i nasiljem'

Na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu dužnosnici su položili vijence i zapalili svijeće u čast tri žene koje su ubijene upravo u maloj sudnici prije 21 godinu za vrijeme suđenja u brakorazvodnoj parnici

<p>Hrvatska se na današnji dan prisjeća krvavog zločina, koji se dogodio 1999. godine u maloj sudnici Općinskog građanskog suda u Zagrebu, u kojoj je tada 28-godišnji <strong>Mato Oraškić</strong> uoči ročišta zbog razvoda braka ubio tri žene - svoju suprugu <strong>Gordanu Oraškić</strong>, njezinu odvjetnicu <strong>Hajru Prohić </strong>te<strong> </strong>sutkinju <strong>Ljiljanu Hvalec</strong><strong>,</strong> dok je teško ranio zapisničarku <strong>Stanku Cvetković. </strong>Ona se oporavila i dan danas radi na tom sudu. </p><p>Svake godine ispred te sudnice Općinski sud, uz visoke dužnosnike, oda počast ubijenim ženama kako se takav strašan zločin ne bi zaboravio, ali i kako bi se ukazalo na probleme u društvu da se ne bi ni ponovio.</p><p>- To će zauvijek ostati bolna mrlja i bolno sjećanje na to što se može dogoditi kada bijes i mržnja prevlada, prije svega u muškarcima - poručio je predsjednik Republike, <strong>Zoran Milanović</strong>, na obilježavanju Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.</p><p>Prisjetio se i pjesme Jamesa Browna "It's a man's man's world", koja govori o muškom svijetu.</p><p>- Ali ne bi bilo ništa bez žene i djevojke. Muškarac radi aute, izmislio je i prosvjetiteljstvo nakon kojeg je izmislio sva moguća ubojna sredstva i sve posrednike i kanale za ljudsku i mušku agresiju i zato je muška odgovornost ovdje ključna i presudna. Počinje u obitelji, koju država ne može, i ne treba previše kontrolirati, tamo se uče sve lijepe i pogane stvari. I u školi - rekao je dodavši kako iz vlastitog iskustva vidi razlike u odgoju dječaka nekada i sada. </p><p>- Danas se nasilje u školi i oko škole vrlo strogo promatra, analizira i roditelje zove u školu non stop i to je dobro. Nismo baš ostali na mjestu, otišli smo naprijed. Da ćemo biti kao Danska ili Švedska nećemo, niti trebamo, ali u svakom slučaju moramo voditi računa da u ovom muškom svijetu, što je negativna stvar, dječake dok su još mali učimo da se problemi ne rješavaju silom, šakama i da svoj bijes i hormone kanaliziraju na neki drugi, prihvatljiv, plemenit način. Da se ne koriste nasiljem. Neka se ovo više nikad ne ponovi - rekao je Milanović. </p><p>Unatoč dobrom zakonodavnom okviru, istaknula je predsjednica Općinskog građanskog suda u Zagrebu <strong>Jadranka Liović Merkaš</strong>, i dalje velik broj žena trpe nasilje i nakon više od 20 godina od ove bolne tragedije.</p><p>- Simboličnim okupljanjem ispred vrata sudnice u kojoj se dogodila tragedija nastojimo svake godine iznova ukazati na problematiku nasilja nad ženama i poslati jasnu poruku nulte tolerancije na nasilje u bilo kojem obliku. Mi suci svakodnevno svjedočimo raspadima obitelji, ali i uzorcima tih raspada, što su često uz neimaštinu, bolest, nezaposlenost i neriješeni emotivni odnosi, koji se, nažalost, manifestiraju kroz razne oblike nasilja - istaknula je.</p><p>Ministar pravosuđa <strong>Ivan Malenica</strong> poručio je kako se kontinuiranim radom na izmjenama zakonodavnog okvira, ali i podizanjem svijesti o nasilju i borbi protiv nasilja u obitelji, šalje jasna poruka da je nasilje u obitelji i nad ženama neprihvatljivo.</p><p>- Svi smo i pojedinačno odgovorni i ne bismo smjeli zatvarati usta, oči i uši na nasilje u obitelji, nad ženama i djecom jer na taj način potičemo zlostavljače - naglasio je Malenica i najavio daljnje kontinuirano jačanje institucionalnog okvira borbe protiv nasilja u obitelji, poticanje prevencije i jačanje službi koje rade na sprečavanju nasilja.</p><p>- Ovaj događaj od prije 21 godinu treba nam biti opomena da zaštitimo slabije, žene, djecu i mi ćemo u ovom mandatu raditi na tome - dodao je.</p><p>I predsjednik Vrhovnog suda, <strong>Đuro Sessa</strong>, istaknuo je kako je taj dan urezan u pamćenje svima njima koji su tada bili na sudu. Naglasio je, također, da je nasilje neprihvatljivo.</p><p>- Svakodnevno smo izloženi nasilju, od verbalnog, nasilja na cesti, reakcijama ljudi, od nepravde što svi prihvaćamo kao normalno i zato je na sucima da ne pristanu na to. Svaka nepravda je nasilje i suci bi trebali biti prvi koji neće pristati na tu nepravdu i koji će zatomiti u sebi birokratski, hladni pristup i osjećati svaku osobu, koja se nalazi pred njima, kao živo biće - rekao Sessa.</p>