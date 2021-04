Ostao je krvavi trag na travi blizu “male pošte”, kraj vrtića. Osnovnoškolac je u bolnici s teškim ozljedama, a sve bi vjerojatno bilo još i gore da slučajno nije naišao Zadranin.

- Vidio sam njih četvoricu kako trče za momkom. Zatrubio sam, jer sam baš automobilom prolazio tuda. Nastalo je komešanje, a onda su njih četvorica počela skakati po njemu. Ma on mi je djelovao kao da nema 40 kilograma. Opet sam zatrubio, ali nisu prestali. Pao mi je mrak na oči. Zaustavio sam automobil nasred ceste, vrata su mi ostala otvorena te izjurio psujući i vičući. Tad su se razbježali, a jedan je ostao ležati na tlu. Jadan dečko, bio je prestrašen kao vrapčić, a i ja sam bio potresen jer nisam mogao vjerovati što mi se pred očima događa - priča nam sutradan Zadranin koji je spasio momka, jer ga je jedan od napadača tukao bokserom. Napali su ga u četvrtak oko 20.15 sati i nije im prvi put. Snimke maltretiranja kruže TikTokom.

- Nisam ja nikakav heroj, to bi učinio bilo tko na mojemu mjestu. Nakon mene stala je i jedna gospođa, također ostavivši auto nasred ceste, u želji da pomogne. Kasnije se skupilo još ljudi - priča nam očevidac koji je spasio dječaka:

- Ostao sam s dječakom do dolaska Hitne pomoći. Činilo mi se da je čekamo čitavu vječnost, ali iskreno ne znam jesu li došli za 10 ili 25 minuta, jer je meni svaka sekunda djelovala kao sat. Dječak se gubio, morao sam razgovarati s njim o glupostima da ne zaspe. Pitao sam ga u koju školu ide i umirao od straha jer se povremeno gubio. Bojao sam se da su mu napuknuti kralježnica, leđa, glava, užas! Potiljak mu je bio jako raskrvavljen. Pitao sam ga čime su ga to sredili, a on mi je rekao da su imali bokser. Bože, sačuvaj! Šokiralo me nasilje i nisam mogao vjerovati da je tako nešto moguće u našem gradu, pa dijete je to! Rekao mi je i da ga odavno maltretiraju. Rekao sam mu: ‘Nemoj se nikoga bojati’. Rekao mu svoje ime i prezime te neka me nazove ako bude trebalo. Stravično je sve to, prava katastrofa i ne mogu vjerovati. I ja sam bio mulac, ali ako bismo se potukli, bilo bi to jedan na jedan i ‘hvala, doviđenja’. Ma do tri ujutro nisam mogao zaspati od užasa...

Teške ozljede: Ruptura slezene

Četvoricu napadača, maloljetnika i mlađih punoljetnika, policija je privela. Jedan od njih, kojega se i na snimkama vidi kako se iživljava na mladiću, trenira u lokalnom boksačkom klubu.

Pretučeni mladić koji je prije tri dana napunio 15 godina teško je ozlijeđen. Kako doznajemo, ima rupturu slezene, zbog čega su ozljede okarakterizirane kao teške.

- Sinoć nešto prije 21 sat primili smo dijete rođeno 2006. godine s teškim tjelesnim ozljedama. Težinu ozljeda smo utvrdili nakon opsežne dijagnostičke obrade, a prijeloma kostiju nema. Trenutačno se nalazi na odjelu kirurgije i stabilno je. Pri svijesti je, psihički je dobro, popričali smo, smirio se. Ima glavobolju i uvijek postoji opasnost da se nešto zakomplicira. Policija je već napravila prvi izvid, uskoro će i drugi, ali ostane li stabilno, mogao bi izaći iz bolnice za dva dana - rekao je dr. Edi Karuc, zamjenik ravnatelja Opće bolnice u Zadru.

Bili smo i kod obitelji, roditelja pretučenog mladića. Otvorili su nam vrata stana. Šokirani su.

- Upravo smo došli iz bolnice, zabrinuti smo za sinovo zdravlje. Rane su svježe, ne možemo govoriti o tome i molimo vas za malo mira - rekli su nam.

Bili su vidno potreseni i blijedi. Nadaju se da brutalni napad neće ostaviti posljedice.

Jedan od prvih ljudi na mjestu događaja bio je načelnik Prve policijske postaje u Zadru Elvis Perinčić, koji je bio u blizini. Javno je zahvalio građanima.

Pomokrio se od straha

- Zahvalio bih građanima koji su reagirali i spriječili nastajanje težih posljedica ovoga događaja i nazvali policiju - rekao je Perinčić novinarima.

Pitali smo ga i za bokser koji je imao jedan od napadača, ali policija brutalno oružje za lomljenje kostiju nije pronašla.

- Zasad nemamo saznanja o bokseru, ali kriminalističko istraživanje još traje - rekao je Perinčić.

Zadarska policija nije znala za maltretiranje djeteta od strane starijih vršnjaka, ali njega je očito bilo. Među zadarskim školarcima i TikTokom kruže najmanje dvije snimke, jučerašnja i jedna od prije nekoliko mjeseci, na kojoj dječaka maltretiraju isti nasilnici. Raspitivali smo se o uzroku sukoba među klincima koji se očito znaju od ranije, a rečeno nam je samo da se upucavao “krivoj” djevojci, vjerojatno nekoj na koju je netko od napadača bacio oko. Strah kod pretučenog mladića očito je bio tako jak, kažu nam, da se pomokrio čim je vidio da je poznati mu nasilnik krenuo prema njemu.

Udarci napadača boksački su točni te su nam poznavatelji tog sporta rekli da se po pokretu povlačenja ruke nakon udarca vidi da je napadač trenirani boksač. Svoju žrtvu tukao je rukama i nogama. Žrtva je dječak sitnije građe, za koga su nam rekli da je posljednjih mjeseci dosta smršavio, jer zbog maltretiranja koje traje tri mjeseca nije mogao jesti. I na jednoj od snimci se čini kao da ga napadač pita je li kome što rekao, a žrtva negira i izvinjava se. Ni osnovna škola koju pohađa nije znala da je učenik žrtva bullyinga. Nije nikome ništa rekao, kaže ravnateljica njegove škole s kojom smo razgovarali.

- Mi u školi imamo nultu stopu tolerancije na nasilje i u školi je bilo sve u redu. Dječak je u razrednom odjeljenju koje je jedan od najboljih razreda osmaša ikad. Baš po ničemu nismo mogli primijetiti da je maltretiran i da se nešto s njim događa, a sam nije nikad zatražio pomoć. Došao nam je u školu u sedmom razredu i evo cijelo se jutro pitamo, analiziramo i kopamo po sjećanjima je li se dogodilo išta što bi moglo upućivati na ovo, ali nismo našli. Riječ je o tanašnom dječaku sitnije građe, koji ni s kim nije bio u sukobu i nije se ni po čemu isticao, samozatajan je, ali potpuno uklopljen u cjelinu razreda. Osrednji je po ocjenama, ali vjerujem da on može i puno bolje po kapacitetu koji ima, no to su godine kad djeci ocjene variraju - rekla nam je šokirana ravnateljica i dodala kako je užasnuta napadom na osmaša iz njihove škole.

Zbog djevojke?

Navodno su ga počeli maltretirati nakon svađe zbog djevojke. Sam 15-godišnjak, zadarski osnovnoškolac, rekao je da su ga zlostavljali mjesecima. Tukli, vrijeđali i snimali mobitelom. Snimke su objavili na TikToku.

Nije prijavio

U školi i na policiji kažu nam kako dječak nije prijavio da ga huligani zlostavljaju. Kako doznajemo, živjeli su na potpuno drugom dijelu grada i dolazili bi ga tražiti na kolodvor ili Voštarnicu kako bi ga pretukli.

Bokser

Čime su te to tukli, pitao je Zadranin koji je spasio dječaka, šokiran ozljedama koje je vidio. Osnovnoškolac mu je odgovorio da su ga udarali bokserom. Krvario je iz potiljka, pukla mu je slezena...

Nasilnici

Svi su, prema svemu sudeći, stariji od žrtve, a najmanje jedan od zlostavljača je mlađi punoljetnik. Nasilnik kojeg se na snimkama vidi kako ga udara trenira boks u lokalnom klubu.

‘Copy-paste’ napada na mladića u kaštelima

Prošle godine Hrvatsku su šokirale snimke zlostavljanja mladića u Kaštelima. Nasilnici bi ga okružili, udarali šakama, pa i nogom u glavu. Pritom bi netko snimao i te su snimke na kraju procurile. Sad su dokazni materijal. Nedavno im je počelo suđenje...