U redakciju smo dobili snimke napada na dijete u Zadru.

Video nećemo objaviti zbog zaštite žrtve koja je maloljetna.

Zadarska policija objavila je da je na obavijesni razgovor privela četvoricu sumnjivaca.

Istražuju ih zbog sumnje da su teško ozlijedili dječaka.

Udara ga šakom, veći je od njega za glavu

Na jednoj snimci koju smo dobili vidi se kako stariji mladić prima dječaka za kragnu i udara ga svom snagom u glavu. Viši je od svoje žrtve barem za glavu. Dječak se povlači i bježi.

Za njim kreću još dvojica.

Uživo iz Zadra: Mlatili dječaka

Mlatili su ga i na podu

Na drugoj snimci se vidi kako su ga dostigli i nastavili mlatiti. Tukli su ga i nogama dok je ležao. Prema svemu sudeći, to je snimka jučerašnjeg incidenta u parku u Ulici bana Josipa Jelačića oko 20 sati. Detalji sa snimke poklapaju se s policijskim izvješćem, kao i s izjavom svjedoka da je dječak poznavao napadače. Kaže da su mu ranije prijetili.

Premlaćivanje su gledali i njihovi vršnjaci, među njima je bilo i nekoliko djevojaka. Nitko nije zaustavio nasilje.

- Kad sam vidio kako ga njih četvorica mlate, nisam mogao vjerovati da se to događa. Zaustavio sam automobil nasred ceste i počeo na njih vikati. Kad su me ugledali, razbježali su se. Taj dečko kojeg su prebili ima 14 ili 15 godina i 40 kila. Nisam mogao vjerovati, takva okrutnost, takvo nasilje... To su djeca. Ležao je nepomično, nisam dao da se onesvijesti. Rekao je da su mu ti dečki već prijetili i imena neke od njih. Boljela su ga leđa, kao da mu je ozlijeđena kralježnica. Pitanje je što su mu napravili - kazao je očevidac za Zadarski.hr.

Liječnik: Nema prijeloma, ali ozljede su teške

- Sinoć nešto prije 21 sat primili smo dijete rođeno 2006.godine s teškim tjelesnim ozljedama. Težinu ozljeda smo utvrdili nakon opsežne dijagnostičke obrade, a prijeloma kostiju nema. Trenutačno se nalazi na odjelu kirurgije i stabilno je. Pri svijesti je, psihički je dobro, popričali smo, smirio se. Ima glavobolju i uvijek postoji opasnost da se nešto ne zakomplicira. Policija je već napravila prvi izvid, uskoro će i drugi, ali ostane li stabilno, mogao bi izaći iz bolnice za dva dana - kazao je dr. Edi Karuc, zamjenik ravnatelja Opće bolnice u Zadru.

Na novinarsko pitanje može li kao liječnik procijeniti da li je mladić pretučen bokserom, kazao je da to nije u mogućnosti.

Policija privela četvoricu

Nazvali smo Ivanu Grbin, glasnogovornicu policije.

- U 20.15 sati dobili smo dojavu da je u ulici Bana Josipa Jelačića više ljudi napalo maloljetnika. U policiju je dovedeno više mladića koji se dovode u vezu s događajem - kazala nam je Ivana Grbin.

Doznajemo da su na obavijesni razgovor doveli četvoricu mladića.

Po okončanju kriminalističke obrade znat će radi li se sa sigurnošću o napadačima na maloljetnika, odnosno za koje će kazneno djelo odgovarati.

Mladić je nakon krvničkog napada kolima Hitne pomoći prevezen u zadarsku Opću bolnicu, gdje je zadržan na liječenju.