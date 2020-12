Dječaku (6) kojeg je prignječio lift u Zagrebu stradala su pluća i jetra, ali mozak mu nije oštećen

<p>Dječak (6) kojega je u nedjelju poslijepodne prignječio lift u zagrebačkoj Bulićevoj ulici u stabilnom je stanju na jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Rebro, a sretna je okolnost da unatoč ozljedama glave nema težih oštećenja mozga.</p><p>Liječnici su obavili sve pretrage i snimanja, magnetnu rezonancu i CT, pa su pretrage pokazale da su u ovoj strašnoj nesreći dječaku najviše stradala jetra i pluća zbog nagnječenja. Dijete je i dalje na respiratoru, no mehanička potpora disanja ipak mu treba u manjoj mjeri nego na početku liječenja.</p><p>S obzirom da nema oštećenja mozga, liječnici se nadaju da se stanje s jetrom i plućima neće zakomplicirati, a dječak ima dobre šanse za oporavak.</p><p>Podsjetimo, vatrogasci su brzom intervencijom stigli u Bulićevu i spasili dječaka kojeg je prignječio lift. Kako su rekli susjedi, obitelj je nedavno uselila u stan koji su neko vrijeme renovirali. </p><p>- Zgrada je stara kao i lift međutim lift je prije godinu dana prošao renovaciju, ali očito ne dobru. Dok se voziš liftom možeš otvoriti vrata - priča nam susjed.</p><p>Od pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama kaže kako nesreće s liftovima i nisu baš rijetke. </p><p>- Obično ljudima ostane priklještena ruka ili noga i to se uglavnom događa u liftovima koja imaju dupla. No vatrogasci u Zagrebu su opremljeni za takve intervencije kako bi mogli brzo reagirati i pomoći ljudima - rekao je Pavle Kalinić. </p>