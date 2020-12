Vatrogasci su u tri minute dijete izvukli van: 'Vrisak dječaka čuo se izvan zgrade, potreseni smo'

<p>Doznajemo kako su vatrogasci brzom reakcijom u svega tri minute oslobodili dijete koje je danas popodne prignječio lift u Zagrebu u ulici Frane Bulića, te ga iznijeli vani gdje je čekala spremna ekipa Hitne pomoći. Asistirala je i policija. Očevici kažu da se vrisak djeteta čuo i izvan zgrade. Spasioci su bili potreseni, ali su uspjeli ostati prisebni te su vrlo brzo pomogli djetetu. </p><p>- Zadnje policijsko vozilo je otišlo oko 17.45. Mnoštvo stanara, vatrogasaca i policajaca je u jednom trenu bilo ispred zgrade. Tek smo kasnije saznali o čemu se radi - priča susjed iz Bulićeve ulice.</p><p>Barem tri vatrogasna vozila su bila ispred zgrade - dodao je.</p><p>Dječak je s obitelji, mama, tata i sestra, kako nam kažu susjedi, nedavno doselio u zgradu. Neko vrijeme su ga renovirali, a onda su i napokon uselili.</p><p>- Zgrada je stara kao i lift međutim lift je prije godinu dana prošao renovaciju, ali očito ne dobru. Dok se voziš liftom možeš otvoriti vrata - priča nam susjed.</p><p>Kaže kako bi liftovi u centru trebali biti sigurniji, a posebno za djecu.</p><p>- Mi stariji o tome ne razmišljamo, znamo kako funkcionira, ali istina je da između katova možete otvoriti vrata, nema zaštite. Nikako nije prikladno za djecu - objašnjava.</p><p>Sin i otac spremali su se u šetnju, tata je obuvao cipele, a dječak je ušao u lift. Šestogodišnjak se vjerojatno uspaničio kada je lift krenuo pa se pokušao uhvatiti za šipke ili otvoriti vrata. Lift je stao kada je osjetio otpor - priča drugi potreseni susjed. Kaže da ništa ne zna, da jedino može nagađati što se točno dogodilo.</p><p>Susjeda je pozvala 112, čula je kako susjed viče, vatrogasci i policija su ekspresno došli.</p><p>- Bili su pred zgradom za 2-3 minute i brzo izveli akciju, bili su jako potreseni - priča.</p><p>Nadamo se da će biti dobro, to je trenutak nepažnje, velika nesreća na kakvu nitko nije spreman - govori.</p><p>Od pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama kaže kako nesreće s liftovima i nisu baš rijetke. </p><p>- Obično ljudima ostane priklještena ruka ili noga i to se uglavnom događa u liftovima koja nemaju sigurnosna vrata. No vatrogasci u Zagrebu su opremljeni za takve intervencije kako bi mogli brzo reagirati i pomoći ljudima - rekao je Pavle Kalinić. Njihov ured, kaže, nije bio obaviješeten o ovoj nesreći. </p>