Dječja akcija dobrote: Aukcijska prodaja dječjih slikarskih radova, za djecu iz Gline

'Dječja akcija dobrote' je humanitarna aukcijska prodaja slika, a sav prihod od prodaje je namijenjen za 108 školaraca iz Gline koji još uvijek žive u kontejnerima sa svojim obiteljima. U subotu 4. lipnja će se održati drugi krug aukcije u zagrebačkom kulturnom centru Mesnička od 11 do 14 sati.

Jadranka Lajtman već godinama surađuje s dogradonačelnicom Gline Brankom Bakšić Mitić, odnosno pomaže stanovnicima Banovine jer kako kaže, svi znamo da je i prije potresa ljudima bila potrebna pomoć. No, najviše se fokusirala na djecu i baš prije potresa su imali jednu akciju u selu Jabukovac, koje se nalazi 17 kilometara poslije Petrinje.

- Nakon akcije koju smo imali u suradnji sa Školskom knjigom se dogodio potres, bilo je prirodno da nastavim pomagati. I otvorila sam udrugu 'Lajtmanica' - ispričala je Lajtman koja je nakon potresa pokrenula akciju Dječja akcija dobrote jer ne želi da djeca žive u kontejnerima.

Cilj je do zime prikupiti novac kako bi djeca dočekala zimu u normalnim uvjetima. Da bi cijela humanitarka bila još simpatičnija, autori slika koje ćete moći kupiti su školarci iz Dugava, koje su ih naslikali zajedno s mentoricom, akademskom slikaricom Janicom Šterc.

- Žive u nehumanim uvjetima. U kontejnerima i oko njih možete vidjeti glodavce, dječja odjeća i zidovi imaju plijesan. Voljela bi kad bi se svi ujedinili i osigurali im konkretan krov nad glavom do zime - rekla je Lajtman koja je u kontaktu s gradonačelnicom Gline, Brankom Bakšić Mitić pa zna kad je pomoć potrebna iz prve ruke.

Prvi krug humanitarne aukcije prodaja slika se održao u Glini, koju je vodila Maja Šuput. Kako kaže Lajtman, zaista se puno djece javilo da sudjeluje.

- Stvarno me iznenadilo. U prvom krugu smo imali čak 70 slika, nisam to očekivala. Veselim se akciji u subotu, da zajedno pomognemo onima kojima je to najpotrebnije - zaključila je Lajtman.

Dakle, u subotu 4. lipnja će se održati drugi krug humanitarne aukcije u zagrebačkom kulturnom centru Mesnička od 11 do 14 sati i svi ste pozvani!

