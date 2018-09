Dječja štednja se isplati: Veća je kamata od štednje odraslih

Djecu je odmalena dobro učiti kako mogu štedjeti novac te da će nakon određenog vremena moći ostvariti neki cilj odnosno kupiti si nešto što jako žele.

Banke nude razne vrste štednje namijenjene djeci, a kamate su veće nego za štednju odraslih.

RBA ima dječju premijsku štednju, a roditelji ju u ime djeteta mogu ugovoriti do njegove punoljetnosti. Ugovara se koliko se želi uplaćivati i kako često, a pored kamate ostvaruje se i premija na kamatu od 25 posto. Kamate na štednju u kunama oročenu na dvije godine su 2,4 posto, a uz premiju od 25 posto to je 2,69.

Erste banka ima Medo Štedo dječju štednju, može se ugovoriti na najviše tri godine, a automatski se produljuje do punoljetnosti djeteta. Najkraći rok oročenja je šest mjeseci, a minimalni početni ulog 50 kuna ili protuvrijednost u eurima ili dolarima. Na račun se može uplatiti bilo kad, a roditelji mogu napraviti i trajni nalog sa svojeg računa za redovite uplate. Kamata ovisi o iznosu i vremenu štednje te valuti. Za kune je do dva posto, eure jedan posto, a dolare pola posto. Po isteku oročenja dobije se i premija na kamatu 15 posto.

HPB ima dječju štednju te dječji račun Kockica. Dječja štednja Kockica može se ugovoriti u kunama, eurima, švicarskim francima ili američkim dolarima na jednu do tri godine. Dječji račun Kockica je u kunama, a do ušteđevine se uvijek može putem kartice. Kamata je dva posto i promjenjiva je. Na dječju štednju kamate su fiksne, za štednju u eurima do 1,2 posto, u kunama do 2,5 posto.

U Sber banci kamate na dječju štednju ovise samo o valuti. Za kune su 2,2 posto, a eure jedan posto. Najviše se može uplatiti 35.000 kuna ili 5000 eura.

PBZ nudi dječju štednju u kunama i eurima. Kamate za kune su, ovisno o iznosu te duljini oročenja između 0,28 i 2,3 posto, a po isteku oročenja dobije se i 10 posto premije na kamatu.

OTP banka ima dječju štednju u kunama, eurima i dolarima. Kamata, kao i kod ostalih, ovisi o iznosu te roku oročenja. Za kraći rok kamata je fiksna, a za dulje promjenjiva. Dijete dobije svoju karticu, no novac može samo uplatiti, ne i podići. Za prijevremeni prekid štednje plaća se naknada.

U RBA, Erste, HPB, Sber i PBZ- u se ne plaća otvaranje, vođenje i zatvaranje dječje štednje. Upite o dječjoj štednji poslali smo u 12 banaka. Šest ih je poslalo podatke, a Addiko i Croatia banka odgovorili su da nemaju dječju štednju.

Tema: To mi treba