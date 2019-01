'Djecu u Vukovaru koriste u političke svrhe, to nije dobro'

Anka Mrak-Taritaš bila je gošća Dnevnika Nove TV, gdje je govorila o situaciji u Vukovaru, navodima o prijevremenim izborima, ali i Klubu Milana Bandića.

Na pitanje tko je odgovoran za incident u Vukovaru, za koji Milorad Pupovac optužuje gradonačelnika Vukovara Ivana Penavu, Anka Mrak-Taritaš je rekla da je Vukovar "grad koji je puno propatio i grad koji je zapušten i zaboravljen".

- Djeca se tamo koriste u sitne političke svrhe, bez obzira jesu li hrvatske ili srpske nacionalnosti. To rade sve strane. Ta djeca, nakon toga neće imati perspektivu i to je nešto što nas mora zabrinuti. Ta djeca nemaju perspektivu. O toj djeci se govori u jednom drugom kontekstu. To nije dobro. Tome treba doći kraj - kazala je za Dnevnik Nove TV.

Smatra da nema potrebe za odvojenim školama.

- Djeca trebaju sjediti i učiti zajedno. Jedino kroz dijalog možete nešto napraviti. Ako stavite zid između, onda ga je teško preskočiti. Naša Vlada se dosta trudila, možda se nešto nije napravilo dovoljno i kada nešto propustite onda možete žaliti. Neke stvari koje je tadašnja Vlada propustila, ja danas žalim - rekla je.

Na pitanje o prijevremenim izborima, rekla je kako smatra da ih neće bitii.

- Meni se čini da prijevremenih parlamentarnih izbora neće biti. Gospodin Jandroković i HDZ šalje poruku Bandiću i hoće ga disciplinirati, kako bi mu rekli da sve te projekte ne može iskrcati u krilo države. Svaki put kada je HDZ imao probleme sa koalicijskim partnerom onda je najavljivao izbore. Mi u Glasu nemamo problem sa prijevremenim izborima, mi smo za njih spremni, ali ovo je malo vježbanje mišića - odgovorila je Mrak Taritaš.

Komentirala je i zastupnike koji prelaze u Klub Milana Bandića.

- Kada je Bandić skupljao prebjege ili preletače nije to radio samo zato što mu se radilo. On je već tada slao poruke. Bilo je mnogo nagađanja. No, sada nam je jasno što je želio. Želio je projekte koje godinama nije realizirao. Tu ima niz projekata, radi se o projektima koje je Bandić godinama spominjao u svojim predizbornim kampanjama. Ti projekti čak nisu u fazi da ih možete realizirati. Ali ovdje kreće ucjena od gospodina Bandića, onda Jandroković šalje poruku kako bi ga disciplinirao i onda mi to svi gledamo - kazala je Mrak Taritaš.

Smatra da su nedavni incidenti u Saboru "dosta ružna slika prvoga dana Sabora".

- Gospodin Grmoja je napravio korak previše, iako je HDZ godinama optuživao svoje političke protivnike za veleizdaju. Premijer je osramotio funkciju premijera i Hrvatski Sabor. Premijer jedne zemlje se tako ne ponaša. Ne ponaša se kao razbijač - zaključila je u Dnevniku Nove TV.