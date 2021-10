Ivan (Janči) Matijaš, 89-godišnji orguljaš iz Volodera zasvirao je još jednom na nedjeljnoj sv. misi 24. listopada u crkvi sv. Antuna Padovanskog u Voloderu. Gospodin Matijaš izrazio je želju kako bi htio još jednom odsvirati nedjeljnu misu u svojoj župi gdje je do prije četiri godine gotovo svakodnevnim sviranjem i animiranjem misa, svetaka i blagdana upotpunjavao liturgiju.

Naime, nakon što je dobio srčani udar 2017. stanje mu se pogoršalo te se povukao s mjesta orguljaša čiju je funkciju obavljao od 1950. kada je prvi put na Uskrs zasvirao u Voloderu. Međutim, gospodin Matijaš uspio se oporaviti, ali nije nastavio svirati.

U međuvremenu počeo je dolaziti na mise, financijski je pomogao izgraditi Pastoralni centar u Voloderu te je dobio Odlikovanje sv. Kvirina, znak priznanja u Sisačkoj biskupiji onima koji se posebno trude svjedočanstvom i primjerom živjeti svoju vjeru.

Najstariji hrvatski orguljaš

Prije završetka mise vlč. Marijan Štingl, upravitelj Župe Voloder, čestitao je gosp. Matijašu i uručio buket kao zahvalu za njegov dosadašnji rad i doprinos Župi Voloder.

- Danas se zaista želim zahvaliti Jančiju za sve što je pridonio. Možda kada bi danas ove orgulje gore progovorile, one bi puno toga rekle s kolikom ste ljubavlju zapravo činili sve ovo što ste radili, i pjevajući i svirajući. Kao što kaže psalmista: „Bogu svome pjevat ću i svirati dok mi traje dah“. Vjerujem da se upravo to prožimalo kroz Vaš život koji nije kratak, lijepe godine proživljavate i ja Vam želim još jednom od srca zahvaliti na vašem trudu i angažmanu.Kada sam se probudio upitao sam se: Bože, gdje su te godine? Ja ne znam kada bih rekao da je kraj, ali ipak vidim da kraj je. Nema se što reći. Badava, srce vuče i sve to, ali nema više ni snage, a ipak je i razlika sad s 90 i kad je bilo barem 30 godina manje, ali tako je kako je - kazao je Matijaš.

Najveća želja mu je ipak poživjeti još malo kako bi mogao još koji put zasvirati.

- Muzika je meni uvijek ostajala. I kada je bilo najteže, muzika je bila najveći ljubitelj. Bez obzira na sve što se proživljavalo, kada sam došao za orgulje sve je to otpalo. (...) Bio sam tučen i bijen da se Crkve odričem, i orgulja, samo sam rekao: Ja ne! - i to je bila moja zadnja riječ. Pucaj u mene, al' ne odričem se onoga za što sam se rodio - priznaje Matijaš.

Ta mu je odluka danas donijela titulu najstarijeg hrvatskog (ako ne i svjetskog) orguljaša. Za kraj, Matijaš poručuje onima koji se boje starosti da žive svoj život punim plućima od samoga početka i neka računaju da je bolje živjeti ponizno nego biti na lošem glasu.

Nakon mise održan je domjenak u Pastoralnome centru na kojem su sudjelovali članovi župnoga zbora i župni suradnici zajedno sa sadašnjim orguljašem Stanislavom Bencekom iz Volodera koji je naslijedio gosp. Ivana Matijaša.