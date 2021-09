Dobro ste došli jer sam upravo iz peći izvadila kolače koje stariji sin Ignac (72), koji živi u Zagrebu, najviše voli i koji će danas navratiti do nas u Kalinovac, kazala nam je Marija Rabađija (96).

Baka Marija živi s mlađim sinom Brankom (58), koji je bolestan, pa ona brine o njemu. Nakon što je na stol stavila lim i ponudila nas kolačima, mi smo otvorili priču sa ženom bistra pogleda i lucidnih misli.

– Preveć sam sretna kaj morem sve delati. U rukama imam još dosta snage, ali manje nego prije par godina. Za hodanje koristim štaku više iz navike kad sam imala problema s koljenom. Rad me drži na životu. Bez posla ne bih mogla živjeti – kazala je superbaka iz Kalinovca, naselja nadomak Đurđevcu. Kako je bilo vrlo rano, rekla nam je da mora u vrt prije devet sati jer sunce je poslije jako i ne izlazi na žegu. Pratili smo je do vrta i vidjeli da se u omanjem tijelu krije snaga osobe koja je barem 20 godina mlađa od nje.

Putem do vrta smo svratili u prostoriju u kojoj su uredno složena drva, koja i dan danas sama cijepa. Prvo nam je pokazala punu prikolicu sitnijih grana koje je proteklog tjedna nacijepala. Da bi demonstrirala kako je sve što govori istina, uzela je sjekiru i na panj stavila drvo te ga je vještim zamahom pokušala prepoloviti, ali joj od prvi put nije išlo.

- Neke moram udariti i po par puta jer više nemam snage u rukama kao prije par godina, ali se ne predajem i sama sve to radim jer je sin bolestan i brinem o njemu. Vidite, ovdje se suši ljubičasti, a tamo dalje crveni luk. U kutu je češnjak, koji sam također sadila u svom vrtu. Povrće uvijek sadim jer me rad na zemlji odmara. Zemlja me je othranila – govori nam vesela starica. Otišli smo do vrta, gdje je motikom skidala travu koja je tek izbila iz zemlje tamo gdje je posadila papriku.

Vrativši se u kuću, stavila je na peć objed jer će oko podneva stići Ignac, koji je platio uređenje fasade i ogradu oko kuće, koja sva blista. Naravno, i okućnica koju ona održava je u skladu s fasadom. U kući se vidi čistoća i red kakav je teško naći kod upola mlađih domaćica. Gospođa Marija je izuzetno uredna, a to se vidi na svakom koraku i na njezinoj odjeći.

Kad smo sjeli za stol, počela nam je pričati o svom životu. Rođena je dan prije Valentinova 1926. godine kao najmlađe dijete uz četiri starija brata.

- Za vrijeme 2. svjetskog rata bilo je jako teško. Moj muž Marko, koji je umro prije 40 godina, sa svojom braćom vratio se živ iz rata, dok su, nažalost, mnogi izgubili život – priča nam navodeći događaje nevjerojatnom preciznošću. Udala se 1946. godine u Kalinovcu, gdje je i rođena, ali nekoliko kuća dalje od mjesta na kojem sad živi.

Prati i politiku. Od svih političara na svijetu najviše drži do Angele Merkel.

Svake nedjelje ide na misu, a po starom podravskom običaju, predvečer zna izaći pred kuću kako bi porazgovarala s nekolicinom susjeda.