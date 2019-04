'Djed me silovao i napravio mi abortus, umirala sam od boli...'

Charlotte Wade (22) iz Walesa izašla je u javnost i ispričala je kako ju je godinama silovao otac njezinog očuha. Sve je počelo kada je imala samo 7 godina. Raymond Hodges (73) je živio u Essexu, ali je jednom mjesečno putovao u Wales i ostajao s obitelji i po nekoliko tjedana.

- Voljela sam ga kao da mi je pravi djed. Uvijek mi je donosio čokoladu. No tog dana 2002. je bio nekako drugačiji. Pitao me da li se znam ljubiti, a kada sam mu rekla da ne znam, poljubio me i rekao da je to sada naša tajna. Otada je to počeo raditi svaki puta kada bi ostali sami. Imala sam samo pet godina. Kasnije se preselio u Wales da bi nam bio bliže. Svaki vikend sam bila kod njega. Osjećala sam se bolesno. Tjerao je da ga diram po intimnim dijelovima tijela i on je dirao mene - kaže Charlotte. Prijetio joj je da da će joj ozlijediti braću ako bude ikome o tome govorila.

- Bila sam očajna i šutjela sam. Kada sam imala sedam godina, odveo me u stan, gurnuo na pod dnevne sobe i silovao me. Bol je bila nepodnošljiva, a on mi je rekao da to rade odrasli. Nakon toga mi je kupio slatkiše kao da se ništa nije dogodilo. Osjećala sam se kao u zamci - rekla je Charlotte. Hodges je silovanja počeo snimati.

- Ako bi ga pokušala odbiti, tjerao me batinama i jednom mi je ruku prislonio na vrući čajnik. Kada sam imala 12 godina, kasnila mi je menstruacija. Djed me prisilio da napravim test na trudnoću no rezultate mi nije pokazao. O tome nije govorio nekoliko tjedana. Tada se jednom u njegovom stanu pojavio njegov prijatelj. Gurnuo me na pod i mislila sam da će me silovati. Onda se pojavio Hodges i vješalicom mi je napravio pobačaj. Mislila sam da ću umrijeti od bolova. Nakon toga mi je rekao da više nisam trudna i ostavio me da kvarim na podu - kaže Charlotte. Silovanja su prestala kada je ona postala tinejdžerica, a tada se i njezina majka posvađala s Hodgesom.

- Čak i kada je otišao, nisam se osjećala sigurno. Pretrpjela sam fizičke i psihičke traume, čak sam se i samoozljeđivala. Pokušala sam se čak i ubiti nekoliko puta. Tada sam shvatila da on mora odgovarati za ono što mi je napravio. Sve sam prijavila 2016. godine. Hodges je na sudu sve negirao i tražio je da se s njim suočim - kaže Charlotte.

Suđenje je trajalo dva tjedna i Hodges je osuđen po svim točkama optužnice i dobio je kaznu od 25 godina zatvora, a upisan je i u registar seksualnih predatora, piše The Sun.