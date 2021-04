Curica (2,5) koja je teško ozlijeđena dovezena u Klaićevu bolnicu još se bori za život. O okolnostima koje su dovele do ovog stravičnog slučaja pričali smo s ravnateljem Centra za socijalnu skrb Brankom Medunićem.

- Par mjeseci nakon rođenja, roditelji su doveli dijete u Centar i rekli da se ne mogu brinuti o njemu. Dijete je sve do 11. mjeseca prošle godine bilo kod udomitelja, a onda su roditelji podnijeli zahtjev da im se dijete vrati - priča Medunić te dodaje da su izvršili nadzor i zaključili da se situacija popravila te su donijeli odluku da se dijete vrati roditeljima.

- Prije tog smo izvršili prilagodbu da se dijete navikne te je dijete vraćeno roditeljima. Donijeli smo i odluku o nadzoru nekoliko puta mjesečno - dodaje.

Roditelji su nakon curice (2,5) dobili još troje djece.

- Uloga socijalne radnice je bila savjetodavna. Ona je jednom prilikom uočila da dijete ima kožnu bolest te uputila roditelje da to riješe. Djelatnica nije bila u mogućnosti niti je skidala dijete da bi vidjela da dijete ima ozlijede, smatrajući da to nije njena funkcija - saznajemo iz Centra.

Doktor Medulić dodaje da se osjećaju odgovorno zbog situacije koja se dogodila jer smatra da su mogli napraviti više.

Nadzor iz nadležnog ministarstva će pregledati svu dokumentaciju vezanu uz nadzor obitelji.

Uhićeni su roditelji djevojčice (2,5) koja je teško ozlijeđena dovezena u Klaićevu bolnicu. I oca i majku djeteta Policijska uprava brodsko-posavska zadržala je na kriminalističkom istraživanju nedugo nakon saznanja za teško ozlijeđeno dijete.

Od sinoć navečer u policijskim prostorijama nalaze se 24-godišnja djevojka i 27-godišnji partner, inače roditelji ukupno četvero djece, a zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo zloporabe djetetovih prava. Za navedeno kazneno djelo zapriječena je kazna od jedne do osam godina zatvora, a ukoliko dođe do promjene zdravstvenog stanja djeteta s obzirom da je u kritičnom stanju i liječnici se bore za život djevojčice, doći će i do prekvalifikacije djela.

Ostalo troje djece ovog para iz okolice Nove Gradiške u međuvremenu je žurno oduzeto roditeljima i smješteno u udomiteljske obitelji.

Otac već poznat policiji

Policija nam je potvrdila da je protiv oca već ranije bila podnošena kaznena prijava zbog nasilja u obitelji. Prema toj informaciji, nasilja nije bilo prema djeci već prema drugim članovima obitelji.

Podsjetimo, 24sata su prva objavila priču o djevojčici (2,5) koja je u srijedu poslijepodne dovezena u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj s teškim ozljedama glave koje upućuju na premlaćivanje. U petak ujutro i dalje je bila vrlo kritično, na respiratoru i u moždanoj komi. Potvrdio nam je to ravnatelj Klaićeve, prof.dr. Goran Roić. Curica ima toliko teška nagnječenja mozga da ništa, nažalost, ne ukazuje na optimizam za njezino preživljavanje, ali liječnici se nadljudski bore da je održe na životu. Budući da je djetetu nagnječena i brutalno ozlijeđena glavica i s vanjske strane te da ima tijelo puno modrica i ozljeda, od kojih su mnoge nastale ranije, cijeli slučaj istražuje policija.