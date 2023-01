Djelo 'keramičara' šokiralo je Zadrane: Netko zalijepio pločicu na stoljetni kamen u centru

Od milja ga zovu kameni brod, a sada ima i uljeza. Naime, u stoljetnoj zadarskoj kamenoj ulici prošlog je vikenda netko nalijepio keramičku pločicu. I to nepravilnu, kao da ju je imao nakon radova u kupaonici.

- Molim?! Ovo mi je prva vijest! Svašta se ljudi dosjete! Nismo do sada imali ovakve amaterske intervencije, ali odmah šaljem komunalne redare da utvrde o čemu se radi i da sastave zapisnik - rekao je Robertino Dujela, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša grada Zadra i dodao kako će u najkraćem mogućem roku to biti riješeno.

Još uvijek nepoznati keramičar 'poigrao' se u Ulici Madijevaca koja od suda vodi prema crkvi svete Marije.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Prvo mora ići zapisnik pa ćemo prijaviti nepoznatog počinitelja, a u utorak će ugovorni izvođač ukloniti ovo neprihvatljivo djelo s lokacije - objasnio je Dujela, ne skrivajući iznenađenje oko neobične podne instalacije.

Grad je doživio svašta tijekom svoje povijesti, no ovakav 'moderni mozaik' još nije. Kroz stoljeća su zadarske ulice mijenjale izgled i kamenje od kojega su rađene. Zadnji put se Ulica Madijevaca mijenjala za vrijeme Austrougarske, u 19. stoljeću i tada je dobila svoj konačan izgled kakav ima i danas.

- Pa to je jedna od glavnih gradskih transverzala, usporedna s Kalelargom. Ljepota ulice je kamen neobične boje, a on je specifičan rozo-smeđi, a vadio se na otoku u zadarskom arhipelagu, malenoj Lavdari - rekao je Igor Miletić, prvi čovjek Konzervatorskog ureda u Zadru.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kamenolom Lavdara davno je zatvoren što je i problem s obnavljanjem dotrajalih kamenim pločama koja se razbijaju tijekom vremena. No, svakako je neprihvatljivo da se bilo tko sjeti i lijepi keramičke pločice po vlastitoj estetici i nahođenju.

- S ciljem pronalaska počinitelja zapisnik prosljeđujemo policiji i konzervatorima u Zadru, kako bi imali uvjete sanacije jer je oštećeno kulturno dobro. Komunalni red određuje kazne od 10.000 za pravnu osobnu, 5000 za obrtnika i 1000 kuna za fizičku osobu, podrazumijeva se u eurima. Nije ni isključena kategorizacija ozbiljnijeg kaznenog djela, to ćemo vidjeti u suradnji s drugim službama, a za tako nedjelo predviđen je i zatvor, i to u trajanju do tri godine - zaključio je Robertino Dujela.

