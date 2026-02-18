Djevojčice iz Afrike trpe bolove. Pomažu im naše misionarke i doktor s Rebra dok ne stignu tu

Dvije djevojčice iz Afrike, Machoura (12) i Kevine (7), sestrične su čiji je život obilježilo siromaštvo, nisu nikad išle u školu, a nedavno su teško stradale u velikom požaru kad su u Beninu prodavale švercani benzin iz Nigerije, u kojemu je treća djevojčica preminula. Pisali smo o njima i pokušajima da ih se dovede u Hrvatsku na liječenje, a akciju je pokrenula poznata hrvatska humanitarka Josipa Galić, koja ih je upoznala u Africi, gdje često putuje i pomaže djeci u brojnim humanitarnim akcijama koje je pokrenula.

Još traje borba s birokracijom, a djevojčice su pod skrbi hrvatskih misionarki. Sestra Ivančica Fulir i sestre Dorotea Dundijer brinu o njihovim ozljedama te ih pripremaju na put i ohrabruju za sve što ih čeka u Hrvatskoj.

- Liječnici s Rebra pomažu savjetima oko tretiranja ozljeda. Svi čekamo da se papirologija konačno razriješi. Cilj nam je da što prije stignu u Hrvatsku, a čak sam kupila i karte za ožujak - rekla nam je humanitarka Josipa Galić.

No ističe da je cijeli proces otežan složenom administracijom i nedostatkom dokumentacije. Kako naglašava, najveći problem trenutačno predstavlja birokracija.

- Nije ni čudo s obzirom na državu. Imamo problema s ishođenjem dokumenata za njihov dolazak. Očevi su umrli, nisu imali smrtne listove, pa su upisani pogrešni podaci - objašnjava.

Problemi s dokumentima

Dodatne poteškoće stvara im i neusklađenost podataka o majkama s obzirom na to da se razlikuju imena na njihovim postojećim dokumentima.

- Na jednom dokumentu piše plemensko ime, a na drugom pravo ime. Vjerujem da će se sve rasplesti, ali birokratski aparat je otežan nepoznavanjem dinamike zapadnog svijeta. Ide to polako prema kraju. Ovaj tjedan djevojčice i njihove majke bi trebale na sud s dokumentima koje imaju, kako bi ishodile potrebne papire, uključujući tzv. domovnice, koje su im nužne za predaju zahtjeva za putovnice.

Priča nam kako starija djevojčica ima ozbiljnu ranu na ramenu koja nikako ne zacjeljuje.

- Riječ je o praktički otvorenoj rani na koju utječu te sitne mikročestice prašine. Liječnici iz Hrvatske savjetovali su da se stavljaju vazelinske gaze i da se prije toga rana dezinficira - kaže nam Galić dodajući kako joj je sestra Ivančica rekla da su se bolovi ipak smanjili.

Mlađa djevojčica ima znatno unakaženo lice kao posljedicu teškog požara.

- Ima problem sa zatvaranjem oka i usta. Kad spava, ne može zatvoriti usta pa ima i respiratorne probleme. Hrvatski liječnici savjetovali su antibiotsku mast i kapi za oko, što, prema njihovim riječima, pomaže. S liječnikom s Rebra redovito razmjenjuju e-mailove. Sestra Ivančica pita što je najbolje. Način na koji ih njihovi lokalni liječnici tretiraju, nažalost, nedostatan je i puno nam znači pomoć hrvatskog liječnika s Rebra - rekla nam je Galić.

Pomaže hrvatski liječnik

U plan liječničke skrbi oko djevojčica onoga trena kad stignu u Hrvatsku uključen je cijeli tim hrvatskih liječnika.

- Ideja je da po dolasku u Hrvatsku djevojčice najprije pregleda doktor u Klinici za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'. Nakon infektološke obrade, ako sve bude u redu, liječenje bi se nastavilo u KBC-u Rebro. To je zasad dogovor između liječnika. Iskazali su dobru namjeru i volju. Sad čekamo razrješenje papira - kaže Galić.

Dodaje kako je kupila avionske karte za ožujak, uz mogućnost promjene datuma.

- Teško ih je nekad naći, moraju putovati. Kupili smo karte za ožujak. Što se tiče Hrvatske, tu je sve spremno. Ono što može poći po zlu jest papirologija. Troškove liječenja zasad nije moguće procijeniti. Ne mogu znati visinu troškova dok ih liječnici ne pregledaju. No podrška građana i institucija je izvrsna - rekla nam je Galić.

Josipa nam je otkrila kako je dobila i podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a to joj dodaje, puno znači da se olakša put djevojčicama prema Hrvatskoj.

- Zahvaljujem MVEP-u, koji me je kontaktirao. Brinu se. Imamo dogovor kako će djevojčice doći i kako će im se osigurati vize. Što se tiče liječnika, čekamo garantno pismo kako bi sestre tijekom puta imale potrebnu dokumentaciju. Građani u Hrvatskoj su pak pokazali veliko srce. Ljudi su uplaćivali donacije, ostavljaju poruke podrške, zovu me. Spremili smo im garderobu za put. One nikad nisu boravile na temperaturi ispod 25 stupnjeva pa im treba i odjeća - rekla nam je Josipa ganuta podrškom svih u Hrvatskoj da se djevojčice spase u Hrvatskoj.

Josipa ih je upoznala za Božić u sirotištu na sjeveru Afrike, u gradu Birou. Znala je njihovu priču i ranije, ali susret uživo bio je, kaže, presudan.

- Znala sam da su nastradale. Ali kad ih vidiš ispred sebe, shvatiš da bi danas, da su imale normalan tijek liječenja, imale šansu za normalan život. Ako ostanu ovako, one su bez dobre kirurgije praktički nesposobne za život - kaže nam Josipa.

Prisjeća se kako su ih curice u sirotištu u Africi dočekale s radošću, a ondje je upoznala i ove dvije djevojčice.

- A onda sam ugledala njih dvije. Znam za njih. O njima je pisala i sestra Ivančica. Ali nekako nije isto dok to čitaš u udobnosti svojega doma. I sad kad si tu. Skrile su mi se. Nepoznata sam im. Možda se boje. Drže sigurno odstojanje. Dvije sestrične. Koje su rano morale odrasti u svakom pogledu. Radile su na ulici. Prodavale benzin iz Nigerije uz put. Njih tri. Buknula je vatra. Zahvatila ih i jedna je odmah umrla na licu mjesta. Njih su dvije s teškim opeklinama prevezene u bolnicu. I tu staje sve ili počinje Božje milosrđe. Afrička surova stvarnost. Kako nisu imale novca za bolničko liječenje - upravo je to napisala Josipa na svojem Facebooku i onda je krenula lavina reakcija.

Machoura i Kevine dolaze iz krajnje siromašnih obitelji.

U Africi, naglašava Josipa, ni zdravi čovjek nema velike šanse. A djevojčice s teškim posljedicama opeklina gotovo nikakve. Ozljede koje su zadobile u požaru su izrazito bolne, tetive oštećene, pokretljivost ograničena. Hitno im je potrebna složena rekonstruktivna kirurgija, kakva u njihovoj zemlji jednostavno nije dostupna.

- Prvi instinkt bio mi je kako im pomoći da uopće imaju šansu za život. Djevojčice nikad nisu išle u školu jer majke nisu imale novca. Prije samo tjedan dana, prvi put u životu, krenule su u školu. Blizu su dispanzera, sestre se o njima brinu, ali bolovi i posljedice ozljeda svakodnevno ih ograničavaju - priča nam Josipa.

Izrada putovnica

Iz Afrike je nazvala liječnika u Hrvatskoj.

- Rekla sam mu da mi treba pomoć. On me spojio s drugim liječnikom, kirurg je izrazio spremnost da im se pomogne, sad se još čekaju finalna odobrenja. Istodobno, Ministarstvo zdravstva me kontaktiralo kako bi se procijenili troškovi liječenja i operacija, uz mogućnost da se sredstva doniraju putem udruge, što se već i događa jer se građani masovno uključuju kako sam objavila broj računa Udruge za pomoć djeci Benina 'Anđeosko srce' - kaže nam Josipa.

Sad, govori nam, slijedi izrada putovnica za djevojčice i njihove majke, koje su žive i trebaju potpisati punomoć za izlazak djece iz države.

Smještaj u Hrvatskoj

- Tijekom boravka u Hrvatskoj djevojčice bi bile smještene u samostanu u Blaškovcu, kod Družbe Marijinih sestara od čudotvorne medaljice, gdje već postoji osoba koja bi bila stalna pratnja i podrška - rekla nam je Josipa Galić.

U ovakvom zdravstvenom stanju s ovako teškim opeklinama, dodaje, nemaju budućnost u Africi, no da dođu na liječenje u Hrvatsku, kako kaže Josipa, imale bi šansu.

Svi koji žele pomoći mogu to učiniti uplatom na Udruga za pomoć djeci Benina "Anđeosko srce", Rim 44, 10000 Zagreb. Banka OTP, IBAN: HR0224070001100471904, SWIFT: OTPVHR2X. Svrha uplate: upisati nakanu - za rodice operacija.