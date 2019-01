Djevojčici napravio dijete, sada mu prijeti zatvor: 'Volimo se...'

Dugo se nisam mogla pomiriti s time da će mi kći postati tako mlada majka i da živi s čovjekom koji je dvostruko stariji od nje. No sada se tješim s time da je kod njih sve u redu, da se vole i poštuju, rekla je majka djevojčice (15).

Njena kći je od srpnja 2016. do kraja siječnja 2017. godine bila u vezi s muškarcem (29) i s njim je imala redovite spolne odnose. Sa 15 i pol godina rodila je i zdravu djevojčicu, piše Novi list koji navodi da je djevojčica s muškarcem dobrovoljno spavala, a nakon rođenja djeteta su nastavili živjeti zajedno te se planiraju i vjenčati.

Slučaj se našao na riječkom Županijskom sudu jer je Kaznenim zakonom kriminaliziran spolni odnos s djetetom mlađim od 15 godina, bez obzira postoji li djetetova privila ili ne, jer ono u toj dobi nije sposobno dati pristanak na spolni odnos. Tužiteljstvo naglašava da je 'dijete prije 15. godine još neiskusno, nije dovoljno zrelo da bi moglo shvatiti koje ga štetne posljedice psihičke ili fizičke prirode mogu zadesiti ako stupi u spolne odnose'.

Muškarac, koji sada ima 32 godine, optužen je za teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta i prijeti mu kazna od tri do 15 godina zatvora. Optužnica je potvrđena na sjednici vijeća riječkog Županijskog suda pa ga očekuje suđenje ako se oko kazne ne nagodi s tužiteljstvom.

Muškarac i djevojčica navodno su redovito spavali zajedno u njihovim obiteljskim domovima. Istraga je pokrenuta u ljeto 2017. jer je iz jedne pedijatrijske ordinacije u Primorsko-goranskoj županiji stigla obavijest o trudnoj učenici 8. razreda, koja treba roditi krajem rujna 2017.

U slučaj se uključio i Centar za socijalnu skrb. Djevojčica je rodila u listopadu i otišla živjeti kod oca djeteta. Tijekom istrage protiv muškarca, majka djevojčice je ispričala da je mladića upoznala u srpnju 2016., kad joj se predstavio kao prijatelj njene kćeri. Bila je protiv te veze, ali nije i njen suprug jer je njegova sestra 20 godina starija od svog supruga. Nakon prvog susreta, svjedočila je majka, mladić je došao u njihovu kuću na što se ona usprotivila. Kći joj je odgovorila da ga voli i da joj nitko neće govoriti koga će voljeti. Kći je nijekala da s muškarcem spava.

To je negirao i on, ali je tijekom cijelog svog godišnjeg odmora u 2016. spavao kod njih. Provodio je tamo i vikende, nakon što se vratio na posao. Dolazio je do kraja 2016., a tada mu je na majčin zahtjev, vlasnica obiteljske kuće i bakina djevojčica, zabranila da dolazi. Kći je tada vikendima počela bježati u kuću svog dečka. Majka je navodno odlazila za njom i dečku govorila da on nije za njenu kćer.

- On je govorio da se tu ništa ne može promijeniti, jer se njih dvoje vole. To je potvrđivala i moja kći - rekla je majka koja je navodno razgovarala i s mladićevom majkom koja je također govorila da se ništa ne može učiniti.

U svibnju 2017. saznali su da je djevojčica trudna četiri i pol mjeseca. Tada više nije mogla prekinuti trudnoću, a tvrdila je da nije znala da je trudna. No navodno je majci nekoliko dana poslije priznala da su ona i dečko željeli dijete.