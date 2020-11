Reilly se prijavila za glasovanje u odsutnosti izbornoj upravi okruga Tarrant kojem ina\u010de i pripada, ali nikad joj se nitko nije javio. Njen prijatelj imao je isti problem sa svojim rodnim izbornim uredom u austinskom okrugu Travis.\u00a0

Houdek je za CNN rekao da su glasovali preko 'odsutnih' glasa\u010dkih listi\u0107a u Teksasu iz DC-a tijekom privremenih izbora 2018. bez ikakvih problema, ali \"ovi su izbori bili toliko razli\u010diti, bili su u\u017easni\".

Par je napustio DC u nedjelju popodne u unajmljenom Volkswagen Golfu. Sa sobom su uzeli zalihe kave, zaustaviv\u0161i se samo nakratko kako bi odspavali nekoliko sati u motelu u Tennesseeju, prije nego \u0161to su stigli u Fort Worth u ponedjeljak popodne.

- Jo\u0161 od malih nogu znao sam da \u0107u mo\u0107i glasati na predsjedni\u010dkim izborima 2020. Bio sam jako uzbu\u0111en \u0161to sam glasao na predsjedni\u010dkim izborima. Bilo je zaista uzbudljivo - rekla je Reilly za WFFA-TV.

- Ako puno pojedinaca odlu\u010di da je njihov glas va\u017ean, onda se udru\u017ei kako bi se napravio ve\u0107i pokret koji bi mogao drasti\u010dno promijeniti \u017eivot ljudi - dodala je.

Reilly je na kraju glasovala u kampusu Trinity River u koled\u017eu Tarrant County u Fort Worthu, jednom od \u017eupanijskih centara za rano glasanje.

Glasovi mladih u Teksasu porasli su ove godine za 610 posto unato\u010d ograni\u010denjima COVID-19. Vi\u0161e od 753.000 glasa\u010da mla\u0111ih od 30 godina glasalo je do petka u usporedbi sa 106.000 2016. godine, u istom razdoblju, prema CIRCLE-u na Sveu\u010dili\u0161tu Tufts.

Meredith Reilly studentica je iz Arlingtona u Teksasu. Trenutno je mla\u0111a studentica studija politi\u010dkih znanosti na Ameri\u010dkom sveu\u010dili\u0161tu u Washingtonu D.C.

Djevojka (20) prešla 2300 km u 20 sati - i to samo da bi glasala!

Meredith Reilly (20) prešla je preko 2300 kilometara sa svojim prijateljem, vršnjakom Zacharyjem Houdekom, nakon što su oboje u kolovozu predali zahtjeve za glasovanje u odsustvu, ali nitko im se nije javio

<p>Jedna američka studentica se vozila 20 sati od Washingtona do Fort Wortha u Teksasu, i to sve kako bi glasala nakon što njezin glasački listić nikad nije stigao na novu privremenu adresu.</p><p><strong>Meredith Reilly </strong>(20) prešla je preko 2300 kilometara sa svojim prijateljem, vršnjakom Zacharyjem Houdekom, nakon što su oboje u kolovozu predali zahtjeve za glasovanje u odsustvu, ali nitko im se nije javio, navodi <a href="https://edition.cnn.com/2020/10/29/politics/young-adults-voting-hurdles/index.html">CNN</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Reilly se prijavila za glasovanje u odsutnosti izbornoj upravi okruga Tarrant kojem inače i pripada, ali nikad joj se nitko nije javio. Njen prijatelj imao je isti problem sa svojim rodnim izbornim uredom u austinskom okrugu Travis. </p><p>Houdek je za CNN rekao da su glasovali preko 'odsutnih' glasačkih listića u Teksasu iz DC-a tijekom privremenih izbora 2018. bez ikakvih problema, ali "ovi su izbori bili toliko različiti, bili su užasni".</p><p>Par je napustio DC u nedjelju popodne u unajmljenom Volkswagen Golfu. Sa sobom su uzeli zalihe kave, zaustavivši se samo nakratko kako bi odspavali nekoliko sati u motelu u Tennesseeju, prije nego što su stigli u Fort Worth u ponedjeljak popodne.</p><p>- Još od malih nogu znao sam da ću moći glasati na predsjedničkim izborima 2020. Bio sam jako uzbuđen što sam glasao na predsjedničkim izborima. Bilo je zaista uzbudljivo - rekla je Reilly za WFFA-TV.</p><p>- Ako puno pojedinaca odluči da je njihov glas važan, onda se udruži kako bi se napravio veći pokret koji bi mogao drastično promijeniti život ljudi - dodala je.</p><p>Reilly je na kraju glasovala u kampusu Trinity River u koledžu Tarrant County u Fort Worthu, jednom od županijskih centara za rano glasanje.</p><p>Glasovi mladih u Teksasu porasli su ove godine za 610 posto unatoč ograničenjima COVID-19. Više od 753.000 glasača mlađih od 30 godina glasalo je do petka u usporedbi sa 106.000 2016. godine, u istom razdoblju, prema CIRCLE-u na Sveučilištu Tufts.</p><p>Meredith Reilly studentica je iz Arlingtona u Teksasu. Trenutno je mlađa studentica studija političkih znanosti na Američkom sveučilištu u Washingtonu D.C.</p>