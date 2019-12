Djevojka iz kobnog auta: 'Znala sam da nema vozačku dozvolu'

Već se nekoliko dana osječka javnost pita tko je mladić koji je na pješačkom prijelazu u Ulici kneza Trpimira u Osijeku proteklog vikenda pregazio poznatoga glumca HNK Aleksandra Bogdanovića (45) i ostavio ga na cesti teško ozlijeđene glave. Glumac je zbog teških ozljeda preminuo.

Mladić je naletio na Bogdanovića u punoj brzini s terencem Kia Sorento, kojim je upravljao, iako nema položen vozački ispit ni vozačku dozvolu. Tom prilikom mu je s automobila otpala registarska oznaka. Zahvaljujući tom detalju policija ga je ubrzo pronašla parkiranog u Zagrebačkoj ulici, nekoliko ulica dalje od mjesta nesreće.

- Vraćao sam se doma u to vrijeme, bila su oko 23 sata, i u ulici su bili nekoliko policijskih automobila i srebrna Kia Sorento. Pored nje su stajale dvije mlade djevojke i jedan dečko poprilično blijedi u licu, a u policijskom kombiju je bio drugi dečko kojega su alkotestirali. Pitao sam policajce o čemu je riječ, ali oni su me doslovno ugurali u kuću i rekli da to nije ništa što bi se mene trebalo ticati - rekao nam je stanovnik Zagrebačke ulice koji je vidio kad je policija pronašla mladog vozača. Riječ je o Branislavu Smiljaniću (22) iz Tenja, čiji je otac, kako doznajemo, djelatnik osječke policije.

S njim su u autu bili i njegova djevojka M. S. (18) iz Osijeka te još dvoje putnika. Ekipa je išla u vikend provod u automobilu koji navodno pripada ocu djevojke.

Djevojka (18) kaže da se 'to može dogoditi svakome'

Branislavov otac, kad smo ga nazvali, kratko nam je poručio da nema komentara. Javili smo se i Branislavovoj djevojci i suvozačici tijekom nesreće.

- Naravno da mi je žao zbog nesreće. Moglo se desiti svakome - rekla nam je.

Na pitanje je li znala da Branislav nema vozačku dozvolu ni položen vozački ispit, odgovorila nam je potvrdno.

- Da. Moglo se desiti i osobi koja ima deset vozačkih - rekla nam je, a onda počela vrijeđati i prijetiti.

Prijatelji Branislava Smiljanića s kojima smo razgovarali kažu kako je riječ o mladiću koji voli automobile i kažu kako ovo nije prva prometna u kojoj je sudjelovao. Prema fotografijama koje je objavljivao na svojem profilu na Facebooku, čini se da je često sjedao za upravljač Kije Sorento. Vesela i mlada ekipa očigledno nije bila svjesna kakvu opasnost predstavljaju na cesti pa je nakon nesreće još odlučila i pobjeći s mjesta događaja. Upravo je to izazvalo revolt osječke javnosti koja smatra da policija namjerno skriva identitet počinitelja zato što je riječ o djetetu njihova djelatnika.

Činjenica je da policija nije ni izvijestila o prometnoj nesreći u vrijeme kad se ona dogodila, nego tek kad su se mediji o njoj počeli raspitivati. U to vrijeme teško ozlijeđeni Bogdanović, koji je imao golemi hematom na glavi, polomljena rebra i karlicu, već je bio hitno operiran i uveden u stanje inducirane kome jer mu je to bila jedina šansa za oporavak.

Obitelj će donirati organe

Iako se hrabro borio gotovo četiri dana, na sam Božić obitelj je obaviještena da je nastupila moždana smrt i da više nema nade da se ikad probudi. Okupljeni oko njegova kreveta na posljednjem oproštaju, članovi najuže obitelji, odlučili su darovati njegove organe koji su bili snažni i zdravi. Unatoč obavljenoj operaciji na glavi, odmah nakon nesreće, mozak je prestao raditi i obitelj je pozvana u bolnicu. Donijeli su tešku, ali humanu odluku.

Odlučili su donirati glumčeve organe i tako spasiti nečije tuđe živote. Upravo to bi, uvjereni su, i on sam odlučio, da je mogao, jer Bogdanović je bio dobri duh osječkog kazališta, čovjek velike duše, golemog talenta i još veće volje za životom. Kad nije bio na kazališnim daskama, živio je sportskim životom.

DORH: Bio je svjestan da nema vozačku i nije pomogao ozlijeđenom

Osječka policija je nakon obavljenog očevida i saslušanja mladoga vozača podnijela kaznenu prijavu protiv njega, no smrću Bogdanovića ona bi trebala biti preinačena u kazneno djelo sa smrtnom posljedicom. Smiljanić je zadržan u pritvoru, na zahtjev odvjetništva, što je sudac istrage i prihvatio.

Odvjetništvo je jučer poslijepodne izvijestilo kako su mladića ispitali zbog izazivanja prometne nesreće i zato jer nije pružio pomoć ozlijeđenoj osobi.

Mladić je, kažu, vozio iako je bio svjestan da nikad nije položio. U raskrižju je vozio neprimjerenom brzinom i prednjim dijelom auta udario glumca na pješačkom prijelazu.

Udaljio se s mjesta nesreće iako je bio svjestan da je ozlijedio čovjeka, i nakon nesreće nije obavijestio policiju.