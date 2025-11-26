Obavijesti

MJEŠTANI BIJESNI

Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'

Foto: Dalmacija Danas

Dvije djevojke sletjele su u utorak navečer u Muću automobilom u nabujali potok na privremenoj cesti, no brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca izbjegnut je najgori scenarij

Prema riječima očevidaca, situacija je bila iznimno opasna. Kako piše Dalmacija Danas, djevojke su se našle zarobljene u vozilu koje je nosila vodena bujica, a samo zahvaljujući vatrogascima koji su se zatekli u blizini, spriječena je katastrofa.

- Da se tu nisu oni našli, bujica bi ih povukla. Izvukli su cure iz auta, osigurali vozilo da ga voda ne odnese, pozvali autodizalicu i izvukli auto iz bujice - ispričao je jedan od svjedoka. Djevojke su, srećom, prošle bez ozljeda, ali su bile u velikom šoku.

Poplavljena premosnica bez zaštite

Nesreća se dogodila na privremenoj premosnici postavljenoj zbog sanacije mosta Zmijavac na državnoj cesti D56. Zbog obilne kiše, koja je u 24 sata donijela čak 150 litara po četvornom metru, premosnica se našla pod vodom.

- Na premosnici je bilo pola metra bujice. Cure jednostavno nisu vidjele cestu, a tamo gdje su trebali bit betonski blokovi - njih više nije bilo. Upale su ravno u potok - kažu mještani.

"Zašto se tolerira teror kamiondžija kroz Muć?"

Stanovnici Muća ogorčeni su na odgovorne, prvenstveno Hrvatske ceste, ističući kako se radovi na mostu izvode u najkišovitijem dijelu godine, a da je sama premosnica loše projektirana.

- Tri cijevi od 80 centimetara? Pa koje je to projektira? Kako Hrvatske ceste rade most baš u doba godine kad pada najviše kiše? - pitaju se. Dodatni problem, tvrde, predstavljaju neodgovorni vozači teških kamiona koji ne poštuju ograničenja.

- Kamioni i šleperi svaki dan prolaze, na stotine njih. Prolaze kroz crveno, prolaze usrid radova. Prije par dana jedan ili više njih odgurnuli su betonske blokove u potok. Nitko nije došao to vratit - navode mještani, zaključujući s pitanjem: "Zašto se tolerira teror kamiondžija kroz Muć? Zar se čeka da neko pogine?"

Urušio se most, zatvorena cesta

Osim problema na premosnici, vozače na području Muća Gornjeg dočekala je i zatvorena cesta kod crkve, gdje se urušio most. Promet je u potpunosti obustavljen, a prolaz je moguć samo obilaznim pravcima.

Prema Drnišu se trenutno može voziti jedino preko Zelova i Ogorja pa dalje na Postinje ili alternativnom rutom preko Vrlike. Vozačima se savjetuje maksimalan oprez i prilagodba brzine uvjetima na cesti.

