Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'

Prema riječima očevidaca, situacija je bila iznimno opasna. Kako piše Dalmacija Danas, djevojke su se našle zarobljene u vozilu koje je nosila vodena bujica, a samo zahvaljujući vatrogascima koji su se zatekli u blizini, spriječena je katastrofa.

- Da se tu nisu oni našli, bujica bi ih povukla. Izvukli su cure iz auta, osigurali vozilo da ga voda ne odnese, pozvali autodizalicu i izvukli auto iz bujice - ispričao je jedan od svjedoka. Djevojke su, srećom, prošle bez ozljeda, ali su bile u velikom šoku.

Poplavljena premosnica bez zaštite

Nesreća se dogodila na privremenoj premosnici postavljenoj zbog sanacije mosta Zmijavac na državnoj cesti D56. Zbog obilne kiše, koja je u 24 sata donijela čak 150 litara po četvornom metru, premosnica se našla pod vodom.

- Na premosnici je bilo pola metra bujice. Cure jednostavno nisu vidjele cestu, a tamo gdje su trebali bit betonski blokovi - njih više nije bilo. Upale su ravno u potok - kažu mještani.

"Zašto se tolerira teror kamiondžija kroz Muć?"

Stanovnici Muća ogorčeni su na odgovorne, prvenstveno Hrvatske ceste, ističući kako se radovi na mostu izvode u najkišovitijem dijelu godine, a da je sama premosnica loše projektirana.

- Tri cijevi od 80 centimetara? Pa koje je to projektira? Kako Hrvatske ceste rade most baš u doba godine kad pada najviše kiše? - pitaju se. Dodatni problem, tvrde, predstavljaju neodgovorni vozači teških kamiona koji ne poštuju ograničenja.

- Kamioni i šleperi svaki dan prolaze, na stotine njih. Prolaze kroz crveno, prolaze usrid radova. Prije par dana jedan ili više njih odgurnuli su betonske blokove u potok. Nitko nije došao to vratit - navode mještani, zaključujući s pitanjem: "Zašto se tolerira teror kamiondžija kroz Muć? Zar se čeka da neko pogine?"

Urušio se most, zatvorena cesta

Osim problema na premosnici, vozače na području Muća Gornjeg dočekala je i zatvorena cesta kod crkve, gdje se urušio most. Promet je u potpunosti obustavljen, a prolaz je moguć samo obilaznim pravcima.

Prema Drnišu se trenutno može voziti jedino preko Zelova i Ogorja pa dalje na Postinje ili alternativnom rutom preko Vrlike. Vozačima se savjetuje maksimalan oprez i prilagodba brzine uvjetima na cesti.