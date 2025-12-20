Dmitrijev putuje u SAD, sastat će se s Witkoffom i Kushnerom

Posebni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dmitrijev, putuje u Miami na sastanak s izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa Steveom Witkoffom i njegovim zetom Jaredom Kushnerom, rekao je ruski izvor za Reuters.

Sastanak u Miamiju održava se nakon razgovora u Berlinu s ukrajinskim i europskim dužnosnicima koje su Witkoff i Kushner imali ranije ovog tjedna kako bi pokušali postići dogovor o okončanju ruskog rata u Ukrajini. Dvojac se također sastao s ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovom u petak u Miamiju.

Ruski izvor rekao je da je svaki sastanak između Dmitrijeva i ukrajinskih pregovarača isključen.

"Trostrani kontakti s ukrajinskom stranom nisu planirani", rekao je ruski izvor izravno upoznat s posjetom, koji je želio ostati anoniman.

Trumpova administracija nastoji okončati gotovo četiri godine rata.

Witkoff i Kushner surađivali su s pregovaračima EU-a i Ukrajine na izmijenjenoj verziji mirovnog plana, čije su ranije nacrte EU i Ukrajina kritizirali kao naklonjene Rusiji.

Kremlj je 12. prosinca izjavio da još nije vidio najnoviju verziju plana.

Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov, koji neće putovati u SAD tijekom vikenda, rekao je tada da se Moskvi možda neće svidjeti neki od tih prijedloga.

Kremlj je ponovio da je nepridruživanje Ukrajine NATO-u temeljni uvjet za pregovore.

Ušakov je također rekao da će prekid vatre u Ukrajini biti moguć tek nakon što se ukrajinske snage povuku iz cijele regije Donbasa, sugerirajući da bi ruska vojska mogla ostati podalje od područja koja trenutno kontrolira Ukrajina.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ovog tjedna da je rusko protivljenje raspoređivanju europskih trupa u Ukrajini, koje Zapad nudi kao sigurnosno jamstvo u okviru mogućeg budućeg mirovnog sporazuma postignutog uz posredovanje SAD-a, dobro poznato, ali da bi se o tom pitanju moglo raspravljati.