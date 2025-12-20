Oleksij Kuleba i regionalni guverner Odese Oleh Kiper rekli su da je sedmero ljudi ubijeno, a 15 ozlijeđeno, prema preliminarnim izvješćima.
Rusija napala luku u blizini Odese, ubijeno sedmero ljudi
U ruskom raketnom napadu kasno u petak na lučku infrastrukturu oko ukrajinske crnomorske luke Odese ubijeno je sedmero ljudi, a 15 ozlijeđeno, rekli su ukrajinski dužnosnici.
"Kasno navečer, Rusija je napala lučku infrastrukturu u regiji Odse balističkim projektilima", napisao je zamjenik premijera Oleksij Kuleba na Telegramu.
Kuleba i regionalni guverner Odese Oleh Kiper rekli su da je sedmero ljudi ubijeno, a 15 ozlijeđeno, prema preliminarnim izvješćima.
Izvor upoznat sa situacijom rekao je da je napad bio na Pivdeni, jednu od tri luke u tom području.
Odesa je česta meta ruskih napada otkako je Moskva napala Ukrajinu u veljači 2022.
Intenzitet napada povećao se posljednjih dana, što često rezultira dugotrajnim i raširenim nestancima struje.
