PROPALI BLITZKRIEG PLUS+

Dnevnički zapisi Borisa Rašete o 25 dana rata u Iranu: Moje besane noći s Donaldom u ratu

Piše Boris Rašeta,

NOVI EXPRESS Zapao sam u depresiju, jer je bilo očito da će sukob biti strašan, da ćemo svi osjetiti posljedice - možda i drastične - i da su perspektive naše djece naglo postale još sumornije nego što su bile

U noći na subotu, 28. veljače, otpočeo je napad Amerike i Izraela na Iran. To je jedan od onih sukoba koji dramatično utječu na sudbinu svijeta. Vjerovao sam da do tog rata neće doći. Amerikanci i Iranci bili su usred pregovora u Ženevi, Iran je golema, planinska zemlja, tri puta veća od Francuske, ima 90 milijuna ljudi, od kojih je 600 tisuća vojnika i veliki je proizvođač nafte, koju rat poskupljuje u dvoznamenkastim postocima. Trump je sve to zanemario - ili možda nije? Čini se da je, ohrabren otmicom Madura, pomislio kako će opet uspjeti u blitzkriegu. Računica je ova - napadam u subotu ujutro, kad burze ne rade, do nedjelje na večer Teheran je na koljenima, obezglavljen, u utorak ujutro Amerika kontrolira gotovo 30 posto svjetske nafte, Kina je izbačena iz Venezuele i Irana, BRICS je bačen na marginu, burze se zelene, a Donald Trump je kralj lavova. Na midterm izborima narančasti će Bonaparte pomesti ljevičare, demokrate i ostalu komunističku gamad.

Sve duži redovi u pučkoj kuhinji: 'Naša volonterka se rasplakala kad je vidjela svog profesora'
TUŽNE SCENE KOD SV. DUHA

Sve duži redovi u pučkoj kuhinji: 'Naša volonterka se rasplakala kad je vidjela svog profesora'

Pučka kuhinja kod franjevaca na Svetom Duhu siromašne hrani od 1995. • Broj korisnika povećao se od pandemije • Skuhaju 500 obroka
PROGNOZA Stiže pogoršanje vremena, najavili kišu, snijeg...
NEMA PROLJEĆA

PROGNOZA Stiže pogoršanje vremena, najavili kišu, snijeg...

Od utorka slijedi osjetnije pogoršanje vremena diljem zemlje: Mjestimice se očekuju jaki pljuskovi, a u gorju je moguć snijeg i susnježica
Jembrih: 'U tri dana odrađeno je više od 1200 intervencija'
VATROGASCI NA IZMAKU

Jembrih: 'U tri dana odrađeno je više od 1200 intervencija'

Zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Zagreb Siniša Jembrih kaže da je angažirano rekordnih 15 visinskih vozila, dok većina intervencija otpada na uklanjanje stabala i sanaciju štete

