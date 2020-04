Dno jednog društva: Varali ih i lažne testove naplatili 1400 kn

Diljem Amerike otkriveno je niz lokacija na kojima su se obavljala lažna testiranja na korona virus. Jedna od njih otkrivena je u Kentuckyju, gdje je jedna lažna organizacija nudila 'drive-thru' COVID-19 testiranja.

Ova je lažna organizacija odlučila iznajmiti parking i obavljati lažna testiranja. Parking su iznajmili od crkve, uvjeravajući ih da im je lokalna uprava dopustila korištenje parkinga od 30. ožujka do 1. travnja, piše USA Today.

POGLEDAJ VIDEO:

- Isprva smo im vjerovali i mislili da im je uprava dala zeleno svijetlo, no kada smo shvatili što čine, osjećali smo se grozno. Iako mi nemamo ništa s time, osjećali smo se krivima jer smo im uopće dopustili korištenje našeg prostora – rekao je Jack Brannen, upravitelj crkve u Louisvilleu.

Ovaj je događaj potaknuo daljnje istraživanje pa brzo otkriveno još nekoliko lokacija na kojima su se odvijala lažna testiranja.

@GovAndyBeshear please warn people today of these scammers. Charging $200 for fake COVID-19 test in Louisville #TeamKentucky #COVIDー19 https://t.co/GxzzYhD0HO pic.twitter.com/HjMGOsmjOO