'Do 1. travnja moraš dati 250 tisuća eura ili te selim iz kuće'

Čuješ, do 1. travnja mi moraš dati 250 tisuća eura. Slušaj me što sam ti rekao ili ću te iseliti iz kuće. Tako mi je rekao, prepričava nam Zvonko Giljanović razgovor s Jerkom Malvasijom.

Policija je uhitila Malvasiju (34) zbog iznuđivanja Zvonka Giljanovića (63), oca Ivana Giljanovića Gilje, nepravomoćno osuđenog za pokušaj ubojstva Marka Bekavca. Giljo već otprije ima presudu zbog iznuđivanja, zbog čega je odležao tri godine i deset mjeseci. I Malvasija je stari znanac policije i crne kronike. U centru pozornosti našao se nedavno, nakon trostrukog ubojstva u Splitu, za koja je osumnjičen Filip Zavadlav. Prema neslužbenim informacijama, Malvasija je bio Zavadlavova glavna meta te ga je navodno tražio kod kuće. Malvasija je negirao te navode.

Zvonko Giljanović nam je prepričao svoju verziju priče.

- Bilo je to nedavno, ima tjedan dana možda. Bio sam na utakmici, igrao je Hajduk protiv Gorice. Vidim neko me zove na Whatsupp. Javljam se, ali bila je buka i galama. Govorim alo alo, ali ne čujem što govore na drugoj strani. Nije prošlo 10 minuta, opet zvoni, opet isti broj. Ne čujem ga ništa. Završila utakmica, opet zove isti broj. Tko je, pitam. Ovdje Jerko Malvasija. Vratio mi se film, čitao sam o njemu i malom Zavadlavu. Govorim koji Jerko, ne znam te, nisam te nikad vidio. A on meni: Čuješ, do 1. travnja mi moraš dati 250 tisuća eura. Slušaj me što sam ti rekao ili ću te iseliti iz kuće. Tako mi je rekao. Odgovorio sam mu da sam kupio kuću 98., da se bavim turizmom i da me pusti na miru. A on opet: čuješ što sam ti rekao, kamate će te udariti. Ajde sad cinkaj ovo policiji. Ja mu govorim da nas sad može policija slušati. A on meni: Ako se meni što desi, ja imam svog oca... Ja mu govorim da mu ne znam ni oca. On opet: Znam da imaš novaca. Kad si mogao davati Marku Bekavcu, možeš i meni. Ja sam mu rekao da mi je više pun k..ac prijetnji i poklopio mu. On mi je onda poslao glasovnu poruku, rekao je da ide na Čiovo, da ćemo se naći pa to riješiti. Policija je valjda to prisluškivala, kasnije su me nazvali i pitali hoću li doći u prvu policijsku postaju. Pitali su me želim li podnijeti prijavu protiv njega, ja im kažem da želim. Pitao sam policiju da mi kažu tko je on i kako izgleda, a oni su mi pokazali sliku. Nikad ga nisam vidio. Ne mogu shvatiti te ljude, oni misle da pare padaju s neba. Ovako je i Bekavac prijetio mom sinu. Ista stvar - ispričao nam je Zvonko Giljanović.

Splitska policija oglasila se službenim priopćenjem o događaju. Osim iznude, sumnjiče ga da je nedavno ukrao auto.

- Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom. Utvrđena je sumnja da je u više navrata telefonskim putem prijetio 63-godišnjaku tražeći od njega novac radi navodnog duga člana njegove obitelji. Tijekom kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga stana i drugih prostorija koje spomenuti koristi, te je tom prilikom pronađeno i oduzeto 7,7 grama marihuane. Nadalje, sumnjiči se i za kazneno djelo krađe osobnog vozila Golf 19. veljače u Splitu koje je jučer uočeno i zaustavljeno u prometu na području Splita. Uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela predan je policijskom pritvorskom nadzorniku, te je zbog zlouporabe droge podnesen optužni prijedlog nadležnom Prekršajnom sudu - javlja splitska policija.

Kako javlja Državno odvjetništvo (DORH), sudac istrage odredio mu je mjesec dana istražnog zatvora.

Malvasija je ranije osuđen zbog dilanja nakon što ga je 2013. policija uhvatila s vozilom punim marihuane. On i sudionik su pokušali pobjeći, ali pukla im je guma. Pronađena su im dva i pol kilograma marihuane, a Malvasija je osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora. Međutim, iza rešetaka je zaglavio na više od šest godina.

