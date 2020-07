Na birališta do 16.30 sati izašlo 100.000 ljudi manje nego 2016.

Podsjetimo, izlaznost je u 12 sati u Hrvatskoj bila 18,09 posto, javilo je Državno izborno povjerenstvo. Taj postotak je manji nego prije četiri godine

<p>Na birališta je do 16.30 sati izašlo 34,04 posto birača u cijeloj državi, izvijestili su iz DIP-a.</p><p>Do 16.30 sati glasovalo je 1.149.397 birača, a prije četiri godine bilo ih je 1,25 milijuna, odnosno oko 100.000 više više.</p><p>Usporedimo li to sa izborima 2016. godine, izlaznost je tada bila 37,21 posto do 16.30 sati, a godinu dana ranije je bila skoro 47 posto.</p><p>Po izbornim jedinicama to izgleda ovako:</p><p>I. IZBORNA JEDINICA - 37,67%</p><p>II. IZBORNA JEDINICA - 33,34%</p><p>III. IZBORNA JEDINICA - 33,43%</p><p>IV. IZBORNA JEDINICA - 32,60%</p><p>V. IZBORNA JEDINICA - 30,88%</p><p>VI. IZBORNA JEDINICA - 34,78%</p><p>VII. IZBORNA JEDINICA - 35,71%</p><p>VIII. IZBORNA JEDINICA - 32,57%</p><p>IX. IZBORNA JEDINICA - 33,72%</p><p>X. IZBORNA JEDINICA - 36,00%</p><p>Podsjetimo, izlaznost je u 12 sati u Hrvatskoj bila 18,09 posto, javilo je Državno izborno povjerenstvo. Taj postotak je manji nego prije četiri godine. Naime, na prošlim parlamentarnim izborima 2016. godine do 11.30 sati izašlo je 18,89% građana. Ukupno je glasovao 619.961 birač, što je oko 20.000 ljudi manje nego 2016. godine, a čak 65.000 birača manje nego 2015. godine. Ako se uzmu podaci u isto vrijeme i po prijavama biračkih mjesta. </p>