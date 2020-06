Do jeseni neće se obnoviti 13 škola oštećenih u potresu. Obnova će trajati i 15 godina...

Obnova Zagreba koštat će kao 22 Pelješka mosta. Ministar Pavić rekao kako su osigurali novac za najam stanova onima koji se ne mogu vratiti u uštećene stanove - za 40 kvadrata dat će 2800 kn za najamninu

<p>Više od 25.000 zgrada oštećeno je u Zagrebu potresu, a procijenjena šteta penje se na 86 milijardi kuna, odnosno, kako je rekao Plenković, kao izgradnja 22 Pelješka mosta. To je više od polovine ukupnog proračuna države. Očekuje se 600 milijuna eura iz Fonda za solidarnost.</p><p>Gostujuću u Temi dana HRT-a, <strong>Marko Pavić</strong>, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kazao je da su stručnjaci i Svjetska banka radili procjenu štete nakon potresa. Naglasio je i da je Vlada osigurala 140 milijuna kuna za zabatne zidove, hitne intervencije, krovove i bojlere kako bi se ljudi mogli vratiti u svoje domove. </p><p>- Za one koji se ne mogu vratiti, osigurali smo 54 milijuna kuna koji će biti usmjereni za najam stanova u sljedećih 18 mjeseci - rekao je Pavić.</p><p><strong>Ivica Lovrić</strong>, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, rekao je kako bi šteta mogla biti dvostruko veća od one koja je procijenjena.</p><p>- U potresu su oštećene 173 škole, od toga ih je obnovljeno 57, a radovi traju na 86. Očekujemo da će se njih 160 obnoviti do 31. kolovoza, a ostat će samo 13 onih najteže oštećenih. Budući da smo novac već jednim dijelom potrošili, željno ga očekujemo - izjavio je Lovrić.</p><p>Lovrić i Pavić očekuju da će Zakon o obnovi biti već u srpnju na sjednici novog saziva Hrvatskog sabora. Potom je Lovrić istaknuo da je još oko 400 građana u Studentskom domu u Cvjetnom naselju u Zagrebu.</p><p>- Sve ćemo ih zbrinuti - ili u privremeni smještaj ili povratkom u domove. Studenti se moraju 1. rujna vratiti u studentski dom i do tada svi građani moraju biti zbrinuti. Očekujemo da će dio njih ići u svoje domove, a dio u stanovima koje će Grad osigurati.</p><p>Pavić dodaje da se građani koji su u domovima, a ne mogu se vratiti u svoju nekretninu, mogu prijaviti i na aktualni natječaj Ministarstva državne imovine.</p><p>- Dobit će 70 kuna po metru kvadratnom. To je za stan od 40 m2 - 2.800 kn neto najamnine. Osigurali smo dovoljno sredstava da ti građani mogu naći adekvatan smještaj.</p><p>Oko 30.000 tona različitog materijala nakon potresa odstranjeno je iz Zagreba, rekao je Lovrić i dodao da je srušeno oko 7000 dimnjaka.</p><p>- Popravljen je dobar dio prometne infrastrukture. Tramvajski promet još nije, ali ne možemo dovesti u pitanje sigurnost građana - dodaje. Spomenuvši i jutrošnji potres u Zagrebu kazao je da se svaki dan pronalaze dodatne štete.</p><p>Nacionalna i gradska vlast će surađivati idućih 10 do 15 godina na obnovi Zagreba, izjavio je Pavić. </p>