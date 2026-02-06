Obavijesti

DOBIO JU JE NA POKLON

Milinović nakon operacije: 'Izvadili su mi pločicu, zaradio sam je na pisti u Španjolskoj'

Piše Iva Tomas,
Foto: Facebook

Uspješno su ga operirali i uklonili mu metalnu pločicu iz ključne kosti, koju je zadobio nakon pada na motociklističkoj pisti u Španjolskoj prije godinu dana

Gradonačelnik Gospića, Darko Milinović u petak je operiran u zagrebačkoj Klinici za traumatologiju, a odmah nakon operacije objavio je i status na Facebooku.

Napisao je kako su mu s ključne kosti uklonili metalnu pločicu koju je zadobio nakon pada na motociklističkoj pisti u Španjolskoj prije godinu dana.

- Sve dobro prošlo. Priprema za Grobnik. Pločicu mi poklonili. Naravno hvala svima na traumi, dr. Čengiću, anesteziji, instrumentarima, svima u operacijskoj sali, sestrama, spremačicama, ma svima - napisao je.

