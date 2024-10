Do kraja 2025. Split dobiva sustav za smanjenje gužvi

Do kraja 2025. Split bi trebao imati jedan od najmodernijih inteligentnih transportnih sustava u Europi koji će smanjiti gužve u prometu i značajno povećati sigurnost i kvalitetu prometa, najavljeno je u utorak na konferenciji za medije u splitskoj gradskoj upravi. Najavio je to splitski gradonačelnik Ivica Puljak nakon sastanka sudionika ITS projekta "Uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom području grada Splita", dodavši da završavaju treću od ukupno četiri faze realizacije. Rekao je da će se projektom, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda omogućiti bolja protočnost prometa na zagušenim raskrižjima, te će prioritet prolaza dobiti vozila gradskog prijevoza i žurnih službi.

"Vrijednost ugovora je oko 12 milijuna eura, a potpisan je početkom 2023. godine između grada Splita i odabrane zajednice ponuditelja – KING ICT te Ericsson Nikole Tesle. Inteligentni transportni sustavi predstavljaju nadogradnju klasičnog sustava prometa i doprinose većoj prometnoj efikasnosti i održivosti te smanjenju prometnih zagušenja. Krajnji cilj je povećanje broja putnika u javnom gradskom prijevozu i smanjenja koncentracije štetnih emisija", objasnio je Puljak.

Po riječima Gordane Kovačević, predsjednice Uprave Ericssona Nikole Tesle, u sklopu tog projekta koji će pozitivno utjecati na povećanje prometne efikasnosti i sigurnosti te na smanjenje prometnih zagušenja, ta kompanija uspostavlja softversko rješenje koje će služiti za kontrolu i nadzor prometa. Također, bit će razvijena i implementirana i mobilna aplikacija za informiranje putnika.

"Posebno nas veseli što u gradu Splitu u kojem kompanija Ericsson Nikola Tesla zapošljava gotovo 700 stručnjaka imamo priliku raditi na ovom strateški važnom projektu inteligentnih transportnih sustava u gradu Splitu", istaknula je, ocijenivši da projekt napreduje prema planu i svi su zadovoljni trenutnim stupnjem razvoja aplikacija.

Sustav je još uvijek u procesu izgradnje, a prvi dijelovi već su integrirani i predstavljaju dobre temelje za intenzivnu izgradnju koja slijedi u idućim mjesecima. Novi sustav će omogućiti donošenje prometnih odluka i strategija te upravljanje kompletnom mobilnošću temeljem pouzdanih i točnih prometnih informacija u stvarnom vremenu, a koje će pred operatera u centru za nadzor i upravljanje prometom stići zahvaljujući ugrađenim najsuvremenijim komunikacijskim i informacijskim tehnologijama i rješenjima.

U sklopu projekta je uspostavljen Centar za kontrolu i nadzor prometa iz kojeg će se 24 sata nadgledati promet. Centar je trenutno u testnoj fazi, a s radom će službeno započeti pred kraj 2025. godine. Po završetku projekta iz Centra će se nadgledati 84 raskrižja u gradu.

Predsjednik Uprave KING ICT-a Plamenko Barišić kaže da će se na raskrižjima koristiti napredna video-analitička tehnologija u interakciji sa semaforskim uređajima nove generacije te realizacije visoko dostupne optičke mrežne i centralne IT infrastrukture.

"Sve to osigurava preduvjete za cjelovitu integraciju, napredno upravljanje prometom te povećanje sigurnosti prometa na cestama grada", zaključio je Barišić.