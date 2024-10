Na području Splita za vikend su zaustavili 160 pijanih vozača: Među njima i osam ponavljača

Splitsko-dalmatinska policija objavila je kako su tijekom vikenda iz prometa isključili 160 alkoholiziranih vozača. Među njima je bilo osam ponavljača koji su odvedeni na prekršajni sud.

Kaštel Sućurac: Pijan vozio bez dozvole

U petak, 11. listopada 2024.godine oko 23 sata na području Kaštel Sućurca zaustavljen je 41-godišnjak za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom bilo koje kategorije. Upotrebom alkometra izmjerena mu je koncentracija alkohola u organizmu od 1.73 g/kg. Nije imao važeću prometnu dozvolu za vozilo kojim upravlja te nije imao osobnu iskaznicu. Uhićen je i doveden u službene prostorije. U optužnom prijedlogu zatraženo je da mu se odredi zadržavanje zbog toga jer je ponavljač u činjenju prometnih prekršaja, da mu se izrekne kazna zatvor od 120 dana i novčana kazna, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije 24 mjeseca i oduzme trajno vozilo. Određeno mu je zadržavanje u trajanju od 11 dana nakon čega je predan u Zatvor u Split.

Kaštel Lukšić: Pijan vozio bez dozvole

U subotu, 12. listopada 2024.g. oko 02:00 sata u Kaštel Lukšiću zaustavljeno je vozilo kojim je upravljao 52-godišnjak. Utvrđeno je da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje bilo kojoj kategorijom vozila i pod utjecajem alkohola od 2,08 g/kg. Doveden je u službene prostorije, uhićen i smješten u prostorije policije do otrježnjenja. U optužnom prijedlogu zatraženo je zadržavanje s obzirom na to da se radi o ponavljaču teških prometnih prekršaja, izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 12 mjeseci. Uz optužni prijedlog odveden je na sud. Određeno mu je zadržavanje u trajanju od 5 dana nakon čega je predan u Zatvor u Splitu.

Split: Vozio unatoč zabrani

U subotu u Splitu oko 14:50 sati u Splitu zaustavljeno je vozilo kojim je upravljano 51-godišnjak. Utvrđeno je da upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 12 negativnih bodova. Upravljao je navedenim vozilom, iako mu je isteklo važenje prometne dozvole više od 15 dana, a izvršenim pregledom vozila utvrđeno kako je na istom polomljen desni vanjski retrovizor te mu nedostaje zrcalo, a uočeno je i oštećenje prednjeg branika vozila kojim je u potpunosti izbačen iz ležišta (obješen na špagu), a što pravilnikom o tehničkim pregledima vozila čini opasan tehnički nedostatak. Vozač je doveden u službene prostorije i privremeno mu je oduzeto vozilo. Uz optužni prijedlog u kojem je predloženo zadržavanje jer je ponavljač u počinjenju teških prometnih prekršaja, da mu se izrekne kazna zatvora od 45 dana, novčana kazna od 540 eura i da mu se oduzme vozilo. Nakon saslušanja sud ga je pustio na slobodu.

Omiš: Vozio unatoč zabrani

U nedjelju, pola sata iza ponoći na području Omiša zaustavljeno je vozilo kojim je upravljao 47-godišnjak. Policijski službenici utvrdili su da muškarac upravljao vozilom za vrijeme dok mu je na snazi zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije. Odbio je ispitivanje radi utvrđivanja prisustva u organizmu droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilom i isti kod sebe prilikom upravljanja navedenim vozilom nije imao vozačku dozvolu.

Doveden je u službene prostorije, uhićen i s obzirom na to da se radi o višestrukom recidivistu koji je upravljao vozilom unatoč zabrani, odveden je na općinski prekršajni sud. Zatraženo je zadržavanje s obzirom na to da je osoba do sada počinila veliki broj teških prometnih prekršaja a u posljednja četiri mjeseca pet puta je sankcioniran zbog prometnih prekršaja. Zatraženo je i da se kazni kaznom zatvora od 60 dana. Nakon saslušanja sud ga je pustio na slobodu

Split: Pijan vozio s 2,24 promila

U subotu, 12. listopada 2024.g. u Splitu oko 01.30 sati zaustavljen je 53-godišnji vozač. Utvrđeno je da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola od 2,24 g/kg. Doveden je u prostorije policije i zadržan do otrježnjenja. Odveden je na sud. U optužnom prijedlogu zatraženo je zadržavanje, izricanje kazne zatvora od 60 dana i zabrana upravljanja vozilom. Nakon saslušanja je pušten na slobodu.

Split: Pijan vozio s 1,18 promila

U subotu 12. 10. 2024. godine, u 02:40 sati u Splitu zaustavljen je 49-godišnjak koji je upravljao vozilom iako mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Alkotestiran je i izmjerena mu je koncentracija alkohola od 1.18 g/kg. S obzirom na to da se radi o ponavljaču u činjenju prometnih prekršaja zatraženo je da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora od 60 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 12 mjeseci. Uz optužni prijedlog odveden je na općinski prekršajni sud, a nakon saslušanja je pušten na slobodu.

Split: Vozio bez vozačke

U subotu na području Splita oko 21:30 sati zaustavljen je motocikl kojim je upravljao 32-godišnjak na kojem su se nalazile krivotvorene registarske oznake, te kod sebe nije imao važeću prometnu dozvolu za vozilo kojim upravlja, a kojemu je isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana, a nije sklopio ugovor o obveznom osiguranju u prometu. Također, upravljao je motociklom prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje. S obzirom na to da je recidivist u činjenju teških prometnih prekršaja uhićen je i uz optužni prijedlog odveden na općinski prekršajni sud. Motocikl mu je privremeno oduzet, kao i registarske oznake. U optužnom prijedlogu zatraženo je zadržavanje, izricanje kazne zatvora od 60 dana, novčana kazna od 800 eura i da mu se trajno oduzme motocikl. Nakon saslušanja sud je okrivljenika pustio na slobodu.

Također, provedeno je istraživanje zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela Krivotvorenje isprave, a nadležnom općinskom državnom odvjetništvu bit će upućena prijava.

Trogir: Vozač ponovno vozio pijan

U nedjelju, oko 01:30 sati u Trogiru zaustavljeno je vozilo kojim je upravljao 38-godišnjak. Alkotestiran je i izmjerena mu je koncentracija od 1,53 g/kg. Smješten je u prostorije policije do otrježnjenja. S obzirom na to da je do sada tri puta sankcioniran zbog vožnje u alkoholiziranom stanju uz optužni prijedlog odveden je na općinski prekršajni sud. Zatraženo je da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 15 dana. Nakon saslušanja sud je okrivljenika pustio na slobodu.