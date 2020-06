'Do kraja tjedna popustit ćemo mjere i za folklor i plesne probe'

Ples je epidemiološki rizičan upravo zbog bliskog kontakta, ali propisat ćemo jasne upute. Napravit ćemo neki prihvatljiv epidemiološki okvir - komentirao je Capak

<p>Krunoslav Capak je komentirao u emisiji <a href="https://www.hrt.hr/" target="_blank">Dobro jutro Hrvatska </a>kada će popustiti mjere za folkloraška događanja.</p><p>- Kad smo počeli labaviti mjere napravili smo nekakav plan što bi prvo trebalo, a što zadnje. Složit ćete se da ples nosi sa sobom bliski kontakt pa bi to trebalo epidemiološki biti pri kraju popuštanja. Sad kad imamo povoljnu situaciju možemo razgovarati o tome. Sutra imamo sastanak s organizatorima Đakovačkih vezova s predstavnicima Ministarstva. Taj sastanak je ključan da se dogovorimo kad ćemo pustiti probe - rekao je Krunoslav Capak.</p><p>Kada ćemo moći početi plesati?</p><p>- Ja se nadam do kraja tjedna. Ako sutra postignemo dogovor oko većih događanja. Jer na te smotre dolazi velik broj ljudi - dodao je Capak.</p><p>- Najveća ugroza je bliski kontakt. Virus se prenosi bliskim kontaktom, pogotovo kod fizički aktivnih ljudi. Zbog toga smo i kod sportaša bili oprezni. Ples je epidemiološki rizičan upravo zbog toga, ali propisat ćemo jasne upute. Napravit ćemo neki prihvatljiv epidemiološki okvir - kaže Capak.</p><p>- Treba imati u vidu činjenicu da u trgovinu moramo ići. Ako se ljudi drže epidemiološkog okvira koji smo propisali nema rizika. Dugo godina sam se bavio folklorom pa dolazi do bliskog kontakta pa je to riskantnije. Jako je važno da nitko bolestan ne dođe na probe, da prate ako slučajno imaju kakve simptome te razmak, ukoliko je on moguć.</p><p>- Nema velike razlike i sa sportskim događanjima, do kraja tjedna - dodao je.</p><p>Na pitanje kada će biti dopušteno da gledatelji mogu odlaziti na sportska događanja, Capak odgovara: '12. lipnja ili 14. lipnja, nisam sad sto posto siguran jer smo radili stotine preporuka. Toga ima jako puno, ali sad uskoro kreću natjecanja na otvorenom uz epidemiološki okvir'.</p><p> </p>