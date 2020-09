Do lipnja su Hrvati plaćali kazne za samoizolaciju, a sad se sude

Podaci Državnog inspektorata pokazuju da sve više njihovih prijava završava na sudu, naplaćuje se jako malo kazni za kršenje mjere samoizolacije. Od svibnja naovamo naplaćeno tek 26 tisuća kuna

<p>Država je od početka epidemije u ožujku pa do kraja svibnja naplatila oko 245 tisuća kuna od onih koji su bježali iz samoizolacije. Podijeljeno s brojem mjeseci, svaki mjesec u proračun je od prekršitelja odlazilo oko 80 tisuća kuna. Stvari su se, čini se, promijenile, jer je od svibnja dosad ukupno naplaćeno još samo 26 tisuća kuna, gotovo ništa. </p><p>Sve je drugo otišlo u žalbeni postupak, doznajemo u Državnom inspektoratu. Kazna za kršenje samoizolacije iznosi 8.000 kuna, no sud može izreći i manju. Od lipnja naovamo, međutim, malo tko ikakvu kaznu i plati. Samo je petero prekršitelja od 22. lipnja do danas platilo mandatnu kaznu, u roku tri dana od izricanja, kako bi prošli jeftinije, s oko pet tisuća kuna.</p><p>Ostali su se svi uglavnom žalili, i kazne su u postupku. Neslužbeno, na kraju se u većini slučajeva na sudu ispostavi da žalitelj nema puno argumenata za pravdanje, no otegne se sam postupak, i naplata.</p><h2>Od ožujka do danas 334 prekršajna naloga, naplaćene 273 tisuće kuna</h2><p>Na teren u provjeru mjere samoizolacije izlazi MUP. Od epidemiologa dobije popis ljudi u samoizolaciji, i ako osobu ne zateknu na adresi, o tome obavještavaju Državni inspektorat, koji izriče kazne. Od 13. ožujka do danas je Državni inspektorat zaprimio i obradio 2.173 prijave, izdana su 334 prekršajna naloga, od čega je naplaćeno 272.647,68 kuna, kažu u Inspektoratu. </p><p>Kod samo jedne osobe je od početka epidemije u Hrvatskoj utvrđeno da je ponovila prekršaj bijega iz samoizolacije. Nije ponovno novčano kažnjena nego je odvedena u organiziranu karantenu. </p>