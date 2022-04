Do petka sunčano i toplo, zatim kreće promjena vremena: Kiša, pad temperatura, jak vjetar...

Iako je dan počeo s niskim temperaturama koje su se kretale od -1 do 8 diljem Hrvatske, tijekom dana će temperature rasti. Bit će pretežno vedro u većem dijelu zemlje.

Vjetar većinom slab, u gorju do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 °C, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Slične temperature bit će i sutra, iako će ponegdje biti oblačno.

- Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni i istočni, a na Jadranu ujutro burin, danju mjestimice umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 0 do 6, na Jadranu između 6 i 11, a najviša dnevna uglavnom od 17 do 22 °C - javljaju iz DHMZ-a.

Od petka promjena vremena

- U petak poslijepodne postupan porast naoblake sa sjeverozapada, povremeno s kišom koja će se u noći na subotu proširiti na veći dio unutrašnjosti. U subotu djelomice sunčano, još povremeno kiša, uglavnom u gorju, a prema večeri razvedravanje.

Vjetar većinom slab, potkraj petka u unutrašnjosti umjeren sjeverni. U subotu umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu će zapuhati umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna.

Postupno toplije, i ujutro i danju, a u subotu danju osjetno zahladnjenje na kopnu - priopćili su iz DHMZ-a.

Najčitaniji članci