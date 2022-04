Promjena vremena: Stiže novo zahlađenje, a moguć i snijeg

Bit će promjenjivo oblačno, najprije na Jadranu i uz njega mjestimice s malo kiše, a od sredine dana sa sjeverozapada jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Uz zahladnjenje u gorju će biti i susnježice i snijega, ponegdje i snježnog pokrivača, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu.

Razmjerno vjetrovito uz umjeren i jak jugozapadni vjetar koji će poslijepodne naglo i prolazno okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni s olujnim udarima.

Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, a u drugom dijelu dana bura u jačanju, najprije na sjevernom Jadranu. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20 stupnjeve Celzijusovih, a poslijepodne osjetan pad temperature.

Nedjelja će biti pretežno sunčana, ali prohladna. Ujutro u unutrašnjosti pri tlu je moguć mraz, a jutarnje temperature bit će od 0 do 4°C. Na Jadranu jutarnje temperature od 5 do 7°C. Najviše dnevne temperature od 11 do 15°C.

U nastavku tjedna malo do umjereno oblačno i sve toplije. Najviše dnevne temperature u porastu do petka kad će živa u termometru u unutrašnjosti doseći i 25°C. Na Jadranu uz slabo jugo najviše dnevne temperature u porastu do 20°C.

Krajem tjedna i za vikend N1 prognozira ponovo naoblačenje uz buru, pad temperature i mjestimičnu kišu.

Najčitaniji članci