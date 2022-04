Vremenska prognoza za Uskrs: Kiša, vjetar i pad temperature

Prijepodne nas očekuje postupno razvedravanje, najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana u unutrašnjosti uz lokalno jači razvoj oblaka može biti kratkotrajne kiše, u najvišem gorju snijega, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za nedjelju.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, većinom u prvom dijelu dana s olujnim udarima.

Najviša dnevna temperatura od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža.

U ponedjeljak će biti pretežno sunčano ali prohladno vrijeme. Ujutro je mogući mraz i jutarnje temperature će biti od 0 do 4°C, prognoza je N1.

Na Jadranu jutarnje temperature od 5 do 7°C. Najviše dnevne temperature od 11 do 15°C.

U nastavku tjedna malo do umjereno oblačno i sve toplije. Najviše dnevne temperature biti će u petak do čak 25°C. Na Jadranu će uz slabo jugo temperature doseći do 20°C.

U subotu ponovno pad temperatura uz naoblačenje s burom, pad temperature i mjestimice slabu kišu. Najviše dnevne temperature bit će u unutrašnjosti od 10 do 13, a na Jadranu oko 14°C.

Više kiše biti će u sjeverozapadnim krajevima te u Slavoniji i Baranji.

U nedjelju će zapuhati jaka, mjestimice olujna bura koje će se sa sjevera Jadrana širiti na jug. U unutrašnjosti promjenjivo do pretežno oblačno uz temperature oko 10°C.

