Dobar posao: Otac zaposlenika općine trampio svoje puteljke za općinsko zemljište kraj mora

Otkrivamo kako je općina Jasenice koju vodi načelnik Baričević zamijenila svoje vrijedno zemljište s drugim Baričevićem čiji sin radi za općinu

<p>Općinom Jasenice već godinama vlada HDZ-ov Martin Baričević. Pisali smo već o njemu, možda se sjetite. Onaj koji se godinama nateže po <a href="https://www.24sata.hr/news/ustavni-sud-odbacio-aniceve-optuzbe-za-neplacene-janjce-723334" target="_blank">sudovima</a> s lokalnim ugostiteljem jer ga je ovaj optužio da mu je pojeo stado janjaca. Pisali smo i o njegovom sinu, također Baričeviću, koji je završio privatnu školu na račun građana. A sad ćemo se pozabaviti još jednim prezimenjakom. </p><p>Mile Baričević također radi u općini Jasenice, još od 1997., i to kao voditelj Uprave groblja i općinskog komunalnog pogona. Njegov otac Marko, također Baričević, svojevremeno se dogovorio s općinom i svoje parcele zamijenio s općinskim. Ova trampa odvila se 2007. godine, a problematična je iz više razloga. </p><p>Prvo, Baričevićeve parcele, koje su zapravo putevi i ceste u naselju, nalazile su se nekoliko stotina metara dalje od mora. Zamijenio ih je s općinskima koje su bile u neposrednoj blizini mora. Ne morate biti agent za nekretnine da procijenite koja zemljišta vrijede više.</p><p>Drugo, Baričević je dobio veću površinu od općine. Ako zbrojimo parcele, Marko je općini dao 569 kvadrata, a ona njemu 659 kvadrata. 24sata imaju uvid u ugovor i u njemu jasno piše da općina Jasenice i Marko Baričević utvrđuju da su nekretnine jednake vrijednosti te da nemaju nikakvih potraživanja razlike vrijednosti. Ugovor je potpisao načelnik Martin Baričević.</p><p>Ukratko, kako i piše u ugovoru, općina je Baričevićevim potpisom dala drugom Baričeviću svoje veće zemljište u blizini mora u zamjenu za njegovo manje zemljište udaljeno od mora.</p><p>Javili smo se agentima za nekretnine koji rade na području Jasenica i oni su nam potvrdili razliku u vrijednosti nekretnina. Zemljišta udaljena oko 300 metara od mora, kao što su udaljeni nekadašnji Markovi puteljci, vrijede oko 70 ili 80 eura po kvadratu. S druge strane, zemljišta u blizini mora na toj lokaciji, odnosno prvi ili drugi red, vrijede između 250 i 300 eura po kvadratu. U 2007., kad je izvršena ova trampa, cijena su bile prilično niže. Udaljene parcele mogle su se kupiti za tridesetak eura, a one bliže moru su se prodavali za oko 200 eura, kaže nam jedna lokalna agentica za nekretnine. </p><p>Postavlja se pitanje zbog čega je općina onda pristala na ovakvu trampu? Je li oštećena?</p><p>Načelnik tvrdi da nije. Ima i objašnjenje za ovakvu zamjenu. Po njemu, Markove nekretnine su bile 'nužne radi evidentiranja postojećih puteva i cesta kao vlasništvo općine'. A s druge strane, kaže načelnik, čestice koje su pripale Marku su 'u naravi već više od sto godina u posjedu njegove obitelji. Vodile su se kao općenarodna imovina i bile su dio veće parcele koja je bila ograđena na isti način kao danas, a na čestici uz more nalazio se objekt još od 1971. za koji je Marko imao dozvolu. </p><p>Stoga, navodi dalje načelnik, kada smo pristali na zamjenu nekretnina osigurali smo Općini Jasenice ceste i njihovo evidentiranje kao vlasništvo i posjed Općine Jasenice, što im je 'kao jedinici lokalne samouprave bilo od iznimne važnosti'. S druge strane, Marko je, kaže Martin, dijelove čestica već imao u posjedu pa je sad mogao sve uskladiti. Napominje da u to vrijeme zemljišne knjige za katastarsku općinu Jasenice nisu postojale, već samo evidencija u katastru.</p><p>Po njemu, nema problema s ovom trampom. Upravo suprotno, navodi načelnik Baričević, i argumentira da je zamjenom općini omogućeno 'rješavanje važnog pitanja formiranja puteva i cesta' te utvrđenje prava vlasništva u korist općine. Poručuje kako sve navedeno mogu potvrditi dokumentacijom i poziva nas da se sami uvjerimo.</p><h2>'Od iznimne važnosti'</h2><p>U redu. Načelnik je napisao da je općini evidentiranje Markovih nekretnina bilo nužno i od iznimne važnosti. Preciznije bilo im je, 'kao jedinici lokalne samouprave od iznimne važnosti'.</p><p>Pogledajte o kojim nekretninama se radi.</p><p>A sad pogledajmo kako to izgleda na malo većoj karti, koja obuhvaća veći dio Maslenice. Čisto da se uvjerimo gdje su i kolike su točno nekretnine koje su općini bile nužne radi evidentiranja postojećih puteva i cesta. Odnosno, one koje su im, 'kao jedinici lokalne samouprave bile od iznimne važnosti.</p><h2>U daljnjem srodstvu</h2><p>Javili smo se i Mili Baričeviću, za svaki slučaj. I on kaže da su manje parcele nastale od jedne veće koja je odavno u naravi u vlasništvu njegove obitelji. Problem je, navodi, što se prilikom cijepanja Marko nije upisao na njih. Osvrnuo se i na zamijenjene nekretnine, one udaljene od mora koje su pripale općini.</p><p>- Nisu one toliko udaljene od mora, možda 200 do 300 metara. To su putevi između parcela i one su značajne za lokalnu samoupravu - kaže Mile i dodaje da razumije razliku u vrijednosti, ali naglašava da je to zemlja u kojoj njegova obitelj uživa već dvjesto godina. Problem je, kaže, u katastru koji seže još od Austrougarske i sada se ispravlja. </p><p>Ako ste se pitali, voditelj Mile i načelnik Martin su u daljnjem srodstvu, u petom koljenu.<br/> </p>