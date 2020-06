Nema novca za rodilje, ima za spomenik: 'Iznos je minimalan!'

Načelnik Jasenica Martin Baričević nam je prvo tvrdio da će oni dati minimalni iznos, ni deset tisuća kuna. Naknadno nas je obavijestio da je općina Jasenice ipak osigurala pet puta više novca za gradnju spomenika.

<p>Općina Jasenice, o čijem načelniku i njegovom sinu smo detaljno izvještavali, donijela je krajem travnja odluku o izgradnji spomenika "hrvatskoj pobjedi, slobodi i povijesti". Gdje su naumili smjestiti ovaj veličanstveni kip? Pored zgrade općine. </p><p>Podizanje spomenika pobjedama i povijesti nije neobična pojava u nekim dijelovima Hrvatske, međutim, ovdje je zanimljiv jedan drugi detalj. Odnosno nekoliko detalja. Istog dana kad je donesena odluka o izgradnji spomenika, izvan snage je stavljena i odluka o mjerama poticanja demografskog oporavka. Nekoliko dana ranije, obustavljen je i natječaj za financiranje programa i projekata za opće dobro. U isto to vrijeme, lokalni obrtnici su se obratili općinskom načelniku i zamolili ga da im zbog korone ublaži troškove komunalne naknade, porez na potrošnju i slične izdatke. Kažu nam da ih je sve glatko odbio.</p><p>Općinu Jasenice vodi HDZ-ov načelnik Martin Baričević, koji je također saborski zastupnik i predsjednik Hrvatske zajednice Općina. Pisali smo nedavno o njegovom sinu Luki kojem su vatrogasci financirani općinskim novcem platili privatni faks. Martin je još poznat po optužbama za neplaćenu janjetinu, a Luka po onoj aferi kad mu je tata bez natječaja dodijelio koncesijsko odobrenje za gradnju kafića na plaži u Maslenici. Inspekcija je reagirala i zatvorila radove.</p><p>Vratimo se sad na spomenik. </p><p>Općina nam je opširno pojasnila pozadinu "Spomenika Vojno – redarstvenoj akciji 'Maslenica' – Spomenika Hrvatskoj pobjedi, slobodi i povijesti". Dakle, prema njima, donesena odluka o izgradnji spomenika kraj općinske zgrade zapravo je samo jedan od uvjeta da bi se uopće mogli prijaviti na Javni poziv Ministarstva branitelja, raspisan u veljači. Kako kažu, općinska odluka je samo formalnost i još uvijek ne znaju hoće li se graditi. </p><p>Potražili smo taj javni poziv i vidjeli da se radi o pozivu za sufinanciranje izgradnje spomenika, što znači da i općina mora osigurati određena sredstva. Načelnik Baričević nam je prvo tvrdio da će oni dati minimalni iznos, ni deset tisuća kuna. Naknadno nas je obavijestio da je općina Jasenice ipak osigurala pet puta više novca za gradnju spomenika.</p><p>- To su minimalna, najminimalnija, najskromnija, najminimalnija sredstva. To je desetak tisuća kuna. Mi za to nismo još odvojili ni jedne, ni najmanje lipe. To je preskromno, totalno skromno i ovisi o onome koji odlučuje na nacionalnoj razini. To je sve na razini pokušaja - uvjeravao nas je isprve načelnik Baričević.</p><p>- Sve je razvidno. Ako ne budemo imali sredstava, reći ćemo da ih nemamo. Ako smo bili tendenciozni, oni će reći da ne zadovoljavamo uvjete i Bog te veselio - pojašnjavao je HDZ-ovac. </p><p>Ipak, uskoro nas je opet nazvao i izvijestio o novoj, pet puta većoj cifri.</p><p>- Potrudio sam se osobno provjeriti. Evo, naš bi trošak bio 50 tisuća kuna. Toliko smo spremni potrošiti, i to ne u jednoj godini - izvijestio nas je načelnik Baričević.</p><p>A što je s obustavljenim odlukama o poticanju demografije i programima za opće dobro, zanimalo nas je. </p><p>- Što se tiče poticajnih mjera i tako to, razvidno je kazano kad budemo znali koja je šteta, onda ćemo se prilagođavati. Sve jedinice lokalne samouprave su se financijski debelo izložile jer je gro prihoda išao iz poreza na dohodak koji pripada lokalnoj samoupravi. Što se tiče demografije, mi imamo nekoliko odluka, od poticaja za novorođenčad i tako to, ali smo sad u pripremi jedne šire odluke i nitko neće ostati zakinut - obavijestio nas je telefonski načelnik Martin Baričević.</p><p>S druge strane, općinski službenik za informiranje Mile Baričević bio je nešto rječitiji. Pojasnio je kako su odluku o poticanju demografije stavili izvan snage jer nije pokazala očekivane rezultate. Napominje da uplaćuju stipendije svim studentima s područja Jasenica te sufinanciraju prijevoz učenicima koji pohađaju škole izvan općine. Naglašava da nijedna obitelj neće biti zakinuta za njihova prava, a nova, opsežna Odluka koja je u izradi, trebala bi im pružiti veća prava. Vidjet ćemo.</p><p>Što se tiče odluke o prekidanju natječaja za financiranje programa i projekata za opće dobro, iz općine kažu da je ona donesena zbog pandemije korona virusa, a i uglavnom se odnosi na sportska i kulturna događanja koja se trenutno ne održavaju.</p>