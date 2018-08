Rajske vile direktora Uljanika: Podijelili si 20,4 milijuna kuna

Mnogi su uljanikovci poštenim radom u brodogradilištu sagradili kuće i u prošlosti i to će mnogi uraditi i u budućnosti. Ja sam samo jedan od njih.

Izjavio je to predsjednik uprave Uljanika Gianni Rossanda proljetos kad je najavio da gradi malu kuću. Ispalo je da je sagradio vilu na elitnom dijelu Pule, Pješčanoj vali. Uz to ima dva stana. A većina Uljanikovih menadžera ima više nego pristojne nekretnine, primali su iznadprosječne plaće. I na kraju tvrtku odveli pred stečaj.

Lani je Uljanik ostvario nevjerojatnih 1,8 milijardi kuna gubitaka, a gubitke je nastavio gomilati i ove godine, ali to nije spriječilo menadžere da si isplate masne plaće.

Koliko točno ima predsjednik uprave Rossanda, koliko ostali menadžeri Uljanikovih tvrtki i kako su im ugovoreni bonusi, sindikati i predstavnici radnika su pokušali saznati i preko nadzornog odbora, ali nisu uspjeli. to se čuva kao najveća tajna. Rossanda je samo opovrgnuo da mu je osnovna plaća 40.000 neto, a da se s bonusima to popne i na 50.000 kuna godišnje.

No poslovna izvješća za prošlu godinu koja definitivno označila slom brodogradilišta, pokazuje da su za plaće menadžera i naknade članovima nadzornog odbora ukupno potrošena 20,443 milijuna kuna. U to ne ulaze eventualni bonusi ako ih je bilo. Iako je godina bila krizna, to je pola milijuna kuna više nego 2016. godine. Ukupni broj upravljačko-nadzornoga kadra također su povećali s 45 u 2016. na 52 lani.

Plaće bolje od premijerske

Jednostavna računica pokazuje da po tome svaki vodeći čovjek Uljanika prosječno košta 32.761 kunu to brodogradilište. Ako uzmemo da u prosjeku imaju jedno dijete i prijavljeni su u Puli, to daje prosječnu neto plaću od 20.231 kunu mjesečno. Prosječni iznos menadžera u Uljaniku samo je 1000 kuna manji od premijera, a zarađivali su više od svih ministara u Vladi.

Ne čude zato nekretnine u elitnim dijelovima grada, s tim da uljanikovci nemaju obvezu prijavljivati svoju imovinu i dati je na kontrolu nikome. Pa tako Rossanda može tvrditi da je vilu uz more s četiri sobe, bazenom i pet kupaonica u Pješčanoj vali sagradio kreditom od 2,2 milijuna kuna i plaćom.

Zanimljiv je i slučaj Maksimilijana Percana, direktora 3. maja, kojeg je na čelo riječkog brodogradilišta postavila uprava Uljanika. On ima prostranu kuću i imanje u Puli, koje iznajmljuje za smještaj. Istodobno živi u Rijeci, ali nije nam htio otkriti tko mu plaća stan i gdje živi. Čak je postojala informacija da živi u gradskom stanu u vlasništvu Rijeke, ali iz Grada su nam to opovrgnuli.

- Ma to su dva ležaja, ništa zanimljivo za pisati, nebitno - rekao nam je o kući koju iznajmljuje.

Na fotografijama se nekretnina ne čini kao za dva ležaja.

Radnici zovu USKOK

Pozitivna vijest za 4300 radnika Uljanika i 3. maja je da bi danas ipak trebali dobiti plaće. S njima će, naravno, i uprava dobiti svoje. Vlada je, prema neslužbenim informacijama, osigurala jamstva kako bi Uljanik mogao povući svoj depozit dan za kredite. Time bi trebalo sjesti na račun Uljanika više od 100 milijuna kuna.

- Našli smo način da isplatimo plaće, ispunimo obećanje i osiguramo plaće za srpanj i kolovoz - poručio je sa sjednice Vlade premijer Andrej Plenković.

U jednom trenutku je čak prijetilo da novac za plaće ode onima kojima je Uljanik bio dužan i koji su mu blokirali račune. U zadnji tren blokade su skinute.

Radnici Uljanika i jučer su štrajkali i prosvjedovali u Puli.

Forumom se orilo “Uskok, Uskok, Uskok” jer radnici traže da se istraže sve potencijalne malverzacije i izvlačenje novca iz škvera koji je gradio brodove s gubicima, a istodobno su neki kooperanti i naručitelji brodova od toga profitirali.

Vladin potez oduljio plan za spas Uljanika

S plaćama za srpanj i kolovoz, radnici bi već za 20 dana opet mogli biti na ulicama.

Bez plana restrukturiranja koje će odobriti Bruxelles nema niti eventualnog novog početka, a niti novca Danka Končara kao strateškog partnera. No kako smo saznali, Vlada je prije mjesec i pol u Bruxelles plan restrukturiranja uputila “neformalnim putem” a ne službeno. To ne postavlja nikakve rokove Europskoj komisiji. Tek kad EK da svoje primjedbe, plan će se ponovno usklađivati s upravom i konzultantima, pa tek onda slati ponovno u Bruxelles na odobrenje. Dakle, proći će još mjeseci do plana restrukturiranja. Pitanje je hoće li Uljanik to preživjeti. A nitko više nema novca ni za sljedeće plaće i sudbina mu je potpuno neizvjesna.