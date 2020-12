Stiglo nam je najljepše doba godina - ono božićno. No darivanje bližnjih mnogima zadaje glavobolju. Što ako kupimo krivi broj ili dobijemo pod bor nešto što nam se ne sviđa? Zamjena, pojašnjava nam Igor Vujović iz Društva Potrošač, ovisi o dobroj volji trgovca.

- Problem je kad nekoga darujemo što, dakako, skinemo cijenu s etikete i ne dajemo mu račun uz to. Pametno bi bilo da onda onaj koji kupuje poklon sačuva račun neko vrijeme radi osiguranja - kaže.

No, naglašava, zakon nije na našoj strani da imamo pravo zamjene ili povrata novca.

- Ako je poklon kupljen u online trgovini, može se vratiti u roku 14 dana bez navođenja ikakvog razloga jer ne možemo fizički isprobati kupljeno ili možemo dobiti nešto što ne odgovara prikazanom na fotografiji. Zato je to i zakonski propisano. Neki trgovci mogu izaći u susret pa svojom dobrom voljom povećati rok povrata, ali zakonski je samo da ne mogu ići ispod tih 14 dana - kaže Vujović dodajući kako je kod fizičke kupovine stvar bitno drugačija.

- Ako vam se poklon ne sviđa, morate zatražiti prvo od onoga tko vam ga je kupio račun. Bez računa ništa. Ako je plaćeno karticom, da, trgovac može ući u kompjutor i naći prema datumu kupnje kopiju, ali zakon ga na to ne obvezuje. To je samo njegova dobra volja - ističe Vujović pa nastavlja:

- Zakon također ne propisuje niti to da vam trgovci moraju zamijeniti proizvod za veći ili manji broj, za neki drugi jer vam se ovaj ne sviđa, a niti vratiti novac. Zato što ste unaprijed proizvod vidjeli, imali ste dovoljno vremena razmisliti hoćete li ga kupiti i svjesno ste donijeli odluku o kupovini. To što ste vi za poklon kupili krivi broj, to nije stvar trgovca. Njegova je dobra volja hoće li vam odobriti zamjenu ili vratiti novac. Zakon, dakle, ne propisuje zamjenu i povrat novca pa tako ni rok u kojem je to moguće. Svaki trgovac, ponavljam, to radi svojom dobrom voljom i ima svoja pravila, ali uz račun.

Jedino što zakon propisuje, dodaje, to je zamjena u slučaju materijalnog nedostatka. Ali ni tad vam trgovac nije dužan vratiti novac, nego vam prije toga ima pravo ponuditi popravak ili zamjenu.

- Ako se radi o materijalnom nedostatku, primjerice cipele vam puknu nakon nošenja zbog loše kvalitete, onda se imate pravo žaliti u roku od šest mjeseci do dvije godine - poručuje.