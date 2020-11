Dobio 4 i pol godine za pokušaj ubojstva Francuza: Tražio sud da ga pusti raditi, majka vikala

Molim vas, 16 mjeseci sam u zatvoru, pustite me da zaradim, tražio je Valentino Jukić (23) od suda, a njegova majka je govorila “znam točno što je bilo, idemo dalje, to je hrvatsko pravosuđe!”

<p>Nikako nije dobro “sjela” presuda majci <strong>Valentina Jukića</strong> (23), koji je u ponedjeljak na splitskom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na četiri godine i šest mjeseci zbog pokušaja ubojstva Francuza na Bačvicama prošlog ljeta.</p><p>- Uništit ćete omladinu, učinit ćete od njega debila! - poručila je majka optuženog povišenim tonom, sveudilj ironično aplaudirajući uz komentare tipa “bravo, bravo!” i “znam točno što je bilo, idemo dalje, to je hrvatsko pravosuđe!”. Čak ju je smirivao sin, kojeg je pak najviše “zaboljela” odluka o produljenju istražnog zatvora...</p><p>- Molim vas, 16 mjeseci sam u zatvoru, pustite me da zaradim!</p><p>Nakon obrazloženja presude pokušao je doznati zašto ipak, po njemu, tako visoka kazna pa je izložio nekoliko primjera gdje su okrivljenici za puno teža kaznena djela dobili slične kazne. Barem tako smatra optuženi mladić. Sve je ipak ostalo na blažem verbalnom incidentu, nije bilo potrebe za intervencijom pravosudne policije.</p><p>A Valentino Jukić je osuđen jer je, prema optužnici, 22. srpnja 2019. godine oko 5.30 sati na Bačvicama prvo ukrao novčanik dvojici Francuza koji su se kupali, a zatim, pošto su ga vidjeli te potrčali za njim i napali (jedan ga je udario glavom u glavu, drugi krenuo udarati šakom) te su tako došli do novčanika s dokumentima, karticama i 300 eura.</p><p>Jukić je tijekom sukoba izvadio nož i 32-godišnjeg stranca ubo u tijelo, a u obrani je tvrdio kako se samo branio, jer s krađom nema veze. Zadao mu je ubodnu ranu dubine sedam centimetara, zbog čega je Francuz hitno prebačen u splitsku bolnicu. Osuđen je zbog dva kaznena djela, pokušaj ubojstva (dobio je tri godine zatvora) te razbojničku krađu (dvije godine), da bi jedinstvena kazna bila četiri i pol godine, uz mjeru obaveznog liječenja od ovisnosti o drogama. Presuda se temelji na prepoznavanju dvojice Francuza (koji nisu zainteresirani za kazneni progon, što je dio olakotnih okolnosti prema kojima je sankcija ublažena ispod zakonskog minimuma, pokušala je objasniti optuženom sutkinja Višnja Strinić) te DNK Valentina Jukića pronađenom na novčaniku.</p>